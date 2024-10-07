Πώς σε λίγα χρόνια θα έχει αλλάξει ο τρόπος που μετακινούμαστε

Είναι πλέον κοινή παραδοχή ότι ο κλάδος της αυτοκίνησης και των οδικών μεταφορών συνολικά βρίσκεται σε μια ιστορική μετάβαση. Πρώτο και πιο φανερό σημάδι είναι η σταδιακή αντικατάσταση των οχημάτων συμβατικού τύπου με υβριδικά και -κυρίως- ηλεκτροκίνητα. Έπειτα, είναι η ανάπτυξη των έξυπνων τεχνολογιών και η αναβάθμιση που προσφέρουν σε κάθε επίπεδο της οδηγικής εμπειρίας. Εξίσου σημαντική είναι και η μεταβολή του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τις μεταφορές και τις μετακινήσεις, δίνοντας έμφαση σε μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων, όπως η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, η ανάδειξη του χρηστικού και λειτουργικού χαρακτήρα ενός αυτοκινήτου, μέσα από σύγχρονες υπηρεσίες leasing αλλά και car-sharing, καθώς και η διάδοση και η εδραίωση της βιώσιμης κινητικότητας.

Μπορεί σήμερα όλα τα παραπάνω να ακούγονται μακρινά ή να παραπέμπουν σε σκηνές από ταινίες επιστημονικής φαντασίας, παρόλα αυτά σε λίγα μόλις χρόνια θα αποτελούν απλώς την πραγματικότητα μέσα στην οποία θα ζούμε. Καθώς λοιπόν ο πλανήτης θα προσπαθεί να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα που επιβάλλει η κλιματική κρίση, καθίσταται αναγκαίο να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε την κινητικότητα και τις μεταφορές. Σε ένα τέτοιο δυναμικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον θα αναδυθούν νέες τάσεις και θα κυριαρχήσουν καινούργιες επιλογές.

Με πολλές από αυτές μπορούμε να εξοικειωθούμε σήμερα κιόλας με τη βοήθεια της Ayvens, του παρόχου που ανοίγει τον δρόμο για το μέλλον της κινητικότητας. Ας τα δούμε πιο αναλυτικά.

Η κυριαρχία των ηλεκτρικών οχημάτων

Η αγορά των ηλεκτροκίνητων οχημάτων θα αναπτύσσεται όλο και περισσότερο. Σε αυτό θα συμβάλλει και η βελτίωση τόσο στις μπαταρίες τους όσο και στο δίκτυο φόρτισης. Η μεγαλύτερη αυτονομία θα είναι το κλειδί ώστε τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα να γίνουν θελκτικά σε ένα ευρύτερο κοινό. Αν θέλετε να μπείτε στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης, η Ayvens, ο κορυφαίος πάροχος κινητικότητας χαμηλών και μηδενικών ρύπων, διαθέτει μια σειρά προσφορών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Υβριδικά αυτοκίνητα

Αναμφίβολα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα είναι αυτά που σε λίγα χρόνια θα κυριαρχούν στους δρόμους, ωστόσο θα εξακολουθεί να είναι σημαντική και η παρουσία των υβριδικών οχημάτων και εκείνων που χρησιμοποιούν εναλλακτικές μορφές καυσίμων (όπως υδρογόνο ή βιοκαύσιμα).

Η τάση του shared mobilty

Τι είναι το shared mobility; Η διαμοιρασμένη κινητικότητα μέσω της αξιοποίησης κοινόχρηστων οχημάτων. Αυτή τη στιγμή μπορείτε να βρείτε τη πιο διαδεδομένη και δημοφιλή εκδοχή της στις υπηρεσίες bike-sharing και στις αντίστοιχες για τα ηλεκτρικά πατίνια. Στην Ευρώπη αποτελούν ήδη… καθεστώς και είναι θέμα χρόνο να εδραιωθούν και στη χώρα μας. Παράλληλα, αναπτύσσονται υπηρεσίες που αφορούν το διαμοιρασμό ΙΧ αυτοκινήτων ή το car pooling, το οποίο στα ελληνικά ονομάζεται συνεπιβατισμός και αφορά την πρακτική κατά την οποία κάποιος που ταξιδεύει μόνος με το όχημά του δέχεται και άλλους επιβάτες γνωστούς ή άγνωστους προς αυτόν, με σκοπό να μοιραστεί τα έξοδα χρήσης του οχήματος. Η διαμοιρασμένη κινητικότητα αποτελεί μια οικολογική επιλογή καθώς μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και παράλληλα καθιστά πιο λειτουργική τη συνολική χρήση των μεταφορικών μέσων.

Το leasing είναι πλέον για όλους

Η μακροχρόνια μίσθωση αυτοκινήτου κερδίζει σταθερά τις προτιμήσεις των καταναλωτών. Η τάση είναι ξεκάθαρη στην κεντρική Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα ο αριθμός των μισθωτηρίων σταθερά αυξάνεται διαλύοντας έτσι τον μύθο ότι το leasing απευθύνεται σε επιχειρήσεις. Φυσικά, τα προγράμματα leasing για επιχειρήσεις ωφελούν πολλούς επαγγελματίες και εταιρείες προκειμένου να αυξήσουν ή/και να αναβαθμίσουν τον στόλο τους, ωστόσο μπορούν και οι ιδιώτες να απολαύσουν τα προνόμια που προσφέρει ένα πρόγραμμα μίσθωσης. Η επιλογή του κατάλληλου παρόχου είναι μια βασική παράμετρος που οφείλετε να έχετε κατά νου. Με την Ayvens είστε βέβαιοι πως έχετε στο πλευρό σας ένα πάροχο που καινοτομεί και επενδύει σε σύγχρονες και λειτουργικές υπηρεσίες, βελτιώνεται διαρκώς και βρίσκεται πάντα στη διάθεσή μας για να προσφέρει λύσεις. Κι όσο για το μηναίο κόστος; Μια ματιά στις προσφορές της Ayvens θα σας πείσει ότι το leasing είναι μια προσιτή και συμφέρουσα επιλογή.

Το όραμα της βιώσιμης κινητικότητας

Ο αστικός σχεδιασμός θα δίνει πλέον προτεραιότητα στη βιωσιμότητα των μεταφορών και των μετακινήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, θα αναπτυχθεί ένα περιβάλλον φιλικό κυρίως για τους πεζούς με την ανάπτυξη δικτύων ήπιας κυκλοφορίας ή αποκλειστικής χρήσης για ποδήλατα και πατίνια. Παράλληλα, το δίκτυο το δημόσιων συγκοινωνιών θα αναβαθμίζεται με την ολοένα και μεγαλύτερη ενσωμάτωση έξυπνων και φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών. Για να επιτύχουμε όλα τα παραπάνω θα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τις μεταφορές και τις μετακινήσεις σήμερα, δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα στον στόχο ενός πράσινου, βιώσιμου πλανήτη. Η Ayvens φιλοδοξεί να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο με κάθε κίνηση, και υλοποιεί τον στόχο αυτό μέσα από μια πλούσια γκάμα προσφορών leasing σε αυτοκίνητα τελευταίας τεχνολογίας.

Πηγή: skai.gr

