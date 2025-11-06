Νέο Geely EX5: Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση ηλεκτροκίνησης

Το Geely EX5 αποτελεί τη νέα, δυναμική πρόταση στην κατηγορία των ηλεκτρικών SUV. Ξεχωρίζει για τον σύγχρονο σχεδιασμό του, τον πλήρη εξοπλισμό του και τις κορυφαίες τεχνολογίες άνεσης και ασφάλειας που ενσωματώνει. Συνδυάζει πρακτικότητα και επιδόσεις, προσφέροντας την εμπειρία της ηλεκτροκίνησης με τρόπο φιλικό προς τον οδηγό και το περιβάλλον. Ο κομψός σχεδιασμός του, σε συνδυασμό με την λειτουργικότητα και τις υψηλές επιδόσεις, το αναδεικνύουν σε σημείο αναφοράς για την κατηγορία του.

Η Geely συνεχίζει να επενδύει σε προσιτές λύσεις ηλεκτροκίνησης, συνδυάζοντας τεχνολογία και αξία με τρόπο που ξεχωρίζει. Με νέα προνομιακή τιμή από €28.990, το Geely EX5 PRO είναι πλέον μία από τις πληρέστερες και πιο ελκυστικές επιλογές στην κατηγορία του.

Η τιμή περιλαμβάνει:

• την κρατική επιδότηση €3.000 του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά 3,

• την προωθητική ενέργεια Freedom Bonus του προγράμματος Freedom 100, καθώς και

• επιπλέον όφελος €1.000 αποκλειστικά για παραγγελίες της έκδοσης PRO

Παράλληλα, για όσους προτιμούν ευέλικτη χρηματοδότηση, το Geely EX5 PRO είναι διαθέσιμο με 0% επιτόκιο και μηνιαία δόση από 254€ μέσω του προγράμματος Freedom Finance, καθιστώντας την απόκτηση ενός ηλεκτρικού SUV πιο προσιτή από ποτέ.

Η συγκεκριμένη περίοδος αποτελεί μοναδική ευκαιρία για όσους θέλουν να γνωρίσουν την ηλεκτροκίνηση με την αξιοπιστία, τον εξοπλισμό, την σχεδίαση και την τεχνολογία της Geely.

