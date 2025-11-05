Dacia Bigster: Φιναλίστ για τον τίτλο «Aυτοκίνητο της χρονιάς 2026»

To νέο Bigster εκφράζει τη στρατηγική και το όραμα της Dacia για την κατηγορία C-SUV: ένα μοντέλο που συνδυάζει απλότητα, πρακτικότητα και στιβαρότητα, σχεδιασμένο για όσους αναζητούν αυθεντικότητα και κορυφαίο value for money.

Λανσαρισμένο την άνοιξη του 2025, το Bigster σημείωσε σχεδόν 40.000 ταξινομήσεις παγκοσμίως έως τα τέλη Σεπτεμβρίου και έχει ήδη ξεπεράσει τις 55.000 παραγγελίες από το λανσάρισμά του. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν τη δυναμική εμπορική πορεία του οικογενειακού SUV σε όλες τις αγορές της Ευρώπης και της Μεσογείου.

Με εξηλεκτρισμένη γκάμα κινητήρων

Βασισμένο στην πλατφόρμα CMF-B, το Bigster επωφελείται από κινητήρες νέας γενιάς που συνδυάζουν τις επιδόσεις με την αποδοτικότητα:

• Hybrid 155: πλήρως υβριδικό σύστημα κίνησης που προσφέρει έως και 80% ηλεκτρική οδήγηση στην πόλη, με εξαιρετική ισορροπία ισχύος, οικονομίας και οδηγικής απόλαυσης.

• Mild Hybrid 140: σύστημα ήπιας υβριδικής τεχνολογίας 48V με 1.2L turbo βενζινοκινητήρα και χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων, που εξασφαλίζει μείωση κατανάλωσης και εκπομπών CO₂ κατά περίπου 10%, σε σχέση με έναν «απλό» κινητήρα αντίστοιχης ισχύος.

• Mild Hybrid-G 140: κινητήρας διπλού καυσίμου (βενζίνης/υγραερίου) με ήπια υβριδική τεχνολογία 48V, που εξασφαλίζει αυτονομία έως 1.450 km και 10% χαμηλότερες εκπομπές CO₂, χωρίς καμία παραχώρηση σε χώρους ή άνεση.

• Hybrid-G 150 4x4: ο ολοκαίνουργιος υβριδικός κινητήρας διπλού καυσίμου (βενζίνη/LPG) με ηλεκτρική τετρακίνηση και κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων, επιτρέπει έως και 60% ηλεκτρική οδήγηση στην πόλη και αυτονομία WLTP έως 1.500 km — μία παγκόσμια πρωτιά!

Η έκδοση Hybrid 155 συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό των πωλήσεων, με περίπου 65% της συνολικής ζήτησης.

Παράλληλα, το Bigster συμβάλλει στη μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος, μέσω της χρήσης ανακυκλωμένων υλικών, όπως το Starkle®, ένα καινοτόμο πλαστικό που αποτελείται κατά 20% από ανακυκλωμένα υλικά και είναι πλήρως ανακυκλώσιμο.

Όπως και στα υπόλοιπα μοντέλα της Dacia, το σύστημα YouClip επιτρέπει την εξατομίκευση του εσωτερικού με έξυπνα, πρακτικά και ευέλικτα αξεσουάρ που κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη.

Απαράμιλλη αξία – το πνεύμα της Dacia στην κατηγορία C

Το Bigster σηματοδοτεί τη δυναμική είσοδο της Dacia στην κατηγορία C, προσφέροντας γενναιόδωρους εσωτερικούς χώρους, μεγάλο χώρο αποσκευών και εξαιρετικές εκτός δρόμου δυνατότητες.

Με τιμή εκκίνησης τα €23.800, ενσαρκώνει τη βασική υπόσχεση της μάρκας, να καταστήσει προσιτό σε όλους ό,τι έχει ανάγκη ο σύγχρονος οδηγός, χωρίς συμβιβασμούς σε αντοχή, ασφάλεια ή τεχνολογία.

Χάρη στον ιδανικό συνδυασμό οδηγικής απόλαυσης, καινοτομίας, τολμηρού σχεδιασμού και ανταγωνιστικής τιμής, το Bigster κέρδισε τις εντυπώσεις της κριτικής επιτροπής και συγκαταλέγεται, πλέον, στους επτά φιναλίστ για το βραβείο «Car of the Year 2026».

Το μεγάλο βραβείο θα απονεμηθεί στις 9 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο του Motor Show Βρυξελλών.

