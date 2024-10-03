Η Dacia στην Auto Athina 2024

Στη φετινή έκθεση αυτοκινήτου της Αθηνάς, Auto Athina 2024, η Dacia θα παρουσιάσει όλη τη σύγχρονη γκάμα της, με τους επισκέπτες να έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν όλα τα νέα μοντέλα από κοντά, να τα οδηγήσουν, αλλά και να αγοράσουν το δικό τους αγαπημένο Dacia.

Πρωταγωνιστική θέση στο περίπτερο της Dacia θα έχει το ολοκαίνουριο Dacia Duster. To εμβληματικό SUV, με τη θεαματική εμπορική πορεία σε Ελλάδα και Ευρώπη, μόλις λανσαρίστηκε στη σύγχρονη 3η γενιά του και στην ελληνική αγορά, με τιμή εκκίνησης τα 19.950€!

Βασισμένο σε μία τελείως καινούρια πλατφόρμα, το νέο Duster αποτελεί το πρώτο μοντέλο της Dacia που σχεδιάστηκε από λευκό χαρτί με βάση τη νέα εταιρική ταυτότητα. Η εντυπωσιακή εμφάνιση του εξωτερικού συνεχίζεται και στο εσωτερικό, με τους χώρους να είναι πληθωρικοί παρά τις compact διαστάσεις του συνόλου.

Το νέο Dacia Duster εξοπλίζεται για πρώτη φορά στην ιστορία του με το full hybrid σύστημα κίνησης του Renault Group απόδοσης 140 ίππων, που συνδυάζεται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο multi –mode. Στη βάση της γκάμας η έκδοση ECO-G 100 διπλού καυσίμου (βενζίνης – LPG), εξασφαλίζει αυτονομία που φτάνει τα 1.400 χλμ. με ένα γέμισμα. Η έκδοση 4x4 συνδυάζεται αποκλειστικά με τον σύγχρονο MHEV 1.2 turbo κινητήρα βενζίνης των 130 ίππων, ενώ διαθέτει 5 προγράμματα λειτουργίας της 4κίνησης.

Δίπλα στο νέο Duster, ξεχωρίζει το απόλυτο ευρωπαϊκό best seller, το Dacia Sandero Stepway, που εξοπλίζεται, πλέον, με το πιο πλήρες εξοπλιστικό πακέτο τεχνολογιών υποβοήθησης της οδήγησης (σύστημα σταθερής ταχύτητας με ρυθμιζόμενο περιοριστή ταχύτητας, έξυπνο σύστημα διαχείρισης ταχύτητας, σύστημα ανίχνευσης απόσπασης προσοχής οδηγού, σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας, αυτόματο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης με ανίχνευση πεζών και δίκυκλων, μεταξύ άλλων). Διατίθεται με κινητήρες βενζίνης (TCe 90) και διπλού καυσίμου (ECO-G 100), αλλά και με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων (CVT). Κλείσε τώρα, το Dacia Sandero & Sandero Stepway που προτιμάς και επωφελήσου από τη νέα πολιτική “με το κλειδί στο χέρι”.

Στο περίπτερο της Dacia θα υπάρχει και το Spring, το πιο ολοκληρωμένο και οικονομικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης, με αστική αυτονομία έως 305 χλμ., χώρους για 4 επιβάτες με τις αποσκευές τους και το πλήρες πακέτο εξοπλισμού άνεσης και ασφάλειας της κορυφαίας έκδοσης Extreme.

Για πρώτη φορά, κατά τη διάρκεια της Auto Athina 2024, στο περίπτερο της Dacia θα εκτίθεται και το Dacia Spring Cargo, το πιο προσιτό ηλεκτρικό επαγγελματικό όχημα της ελληνικής αγοράς. Το Spring Cargo είναι, επίσης, το πιο αποδοτικό, ηλεκτρικό last mile delivery van προσφέροντας 1 μ3 ωφέλιμο όγκο φόρτωσης, 1,159 μ. ωφέλιμο μήκος φόρτωσης και 365 κιλά ωφέλιμου φορτίου. Το νέο LCV αποτελεί μια παγκόσμια πρωτιά, αφού για πρώτη φορά στην Ελλάδα διατίθεται η κορυφαία εξοπλιστικά έκδοση Extreme, που συνδυάζεται με τον ηλεκτροκινητήρα Electric 65 (65hp/48kW), με τη διαμόρφωση Cargo του Dacia Spring, για επαγγελματική χρήση, με άδεια φορτηγού (Φ.Ι.Χ.).

Στο χώρο των test drives, οι ενδιαφερόμενοι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν τα μοντέλα της γκάμας Dacia, μεταξύ των οποίων, το ολοκαίνουριο Dacia Duster στις εκδόσεις ECO-G 100 και 4x4.

H Dacia θα βρίσκεται στο hall 1, στο περίπτερο B04, ενώ η έκθεση Auto Athina 2024 θα είναι καθημερινά ανοιχτή από το Σάββατο 5 έως και την Κυριακή 13 Οκτωβρίου, τις καθημερινές από τις 14.00 – 21.00 και τα σαββατοκύριακα από τις 10.00 – 21.00.

Η Auto Athina διεξάγεται στο σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, στην περιοχή του αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος, ενώ η τιμή του εισιτηρίου είναι 10€ και η είσοδος δωρεάν για τα ΑμεΑ και για παιδιά έως 12 ετών.





