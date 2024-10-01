Πανελλαδικές Πρεμιέρες και Τεχνολογικές Καινοτομίες στη Μεγαλύτερη και Μοναδική Έκθεση Αυτοκινήτου στην Ελλάδα!

Η μεγαλύτερη γιορτή του αυτοκινήτου στην Ελλάδα είναι έτοιμη για να ανοίξει τις πύλες της για το κοινό προσφέροντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να δουν από κοντά όλα τα νέα μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, υβριδικά αλλά και πλήρως ηλεκτρικά, που ενσωματώνουν τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες αιχμής της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας.

Στην AUTO ATHINA 2024, που θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 13 Οκτωβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, θα συμμετέχουν περισσότερες από 40 μάρκες από την αγορά αυτοκινήτου, φέρνοντας στο προσκήνιο πάνω από 200 νέα μοντέλα και τουλάχιστον 20 πανελλαδικές πρεμιέρες.

Στην Έκθεση, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του ΣΕΑΑ, τα μοντέλα που θα παρουσιαστούν μεταξύ άλλων επίσημα για πρώτη επί ελληνικού εδάφους είναι τα εξής:

• ALFA ROMEO JUNIOR

• BMW X3

• CITROEN C3 & E-C3

• CUPRA TAVASCAN

• DFSK MENGSHI M-HERO 917

• HONDA CIVIC TYPE R & HR-V

• HYUNDAI SANTA FE & TUCSON

• KIA EV3

• LEAPMOTOR T03 & C10

• MAZDA CX-80

• MG ZS MAX HYBRID+ & CYBERSTER

• MINI ACEMAN & COOPER 5D

• OPEL FRONTERA & GRANDLAND

• PEUGEOT 5008

• PORSCHE MACAN & 911 HYBRID (???)

• SUBARU FORESTER

• TESLA CYBERTRUCK

• VOLVO EX90

• YANGWANG U9 & U8

Η AUTO ATHINA 2024, θα είναι το απόλυτο σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν την αυτοκίνηση αλλά και για όσους θέλουν να δουν από κοντά τα αυτοκίνητα του αύριο. Απόλυτα εναρμονισμένη με τις διεθνείς τάσεις, η Έκθεση αναδεικνύει τις καινοτομίες και τη συνεχή πρόοδο στον κλάδο, προσελκύοντας το ενδιαφέρον καταναλωτών, επαγγελματιών και φίλων της τεχνολογίας.

Οι επισκέπτες της Έκθεσης θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν μια μοναδική εμπειρία, με πλήθος εκθεμάτων, από πολυτελή και σπορ μοντέλα μέχρι προηγμένα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Παράλληλα, θα μπορούν να συμμετάσχουν σε test-drive και να δουν από κοντά τις νέες τεχνολογίες που ενσωματώνουν όλα τα νέα μοντέλα.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου (ημέρα Press Day) και ώρα 18:30 από τους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών κ. Κωστή Χατζηδάκη και Υποδομών & Μεταφορών κ. Χρήστο Σταϊκούρα, στην είσοδο της έκθεσης.

Auto Athina 2024

5 -13 Οκτωβρίου | Metropolitan expo

Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή: 14:00-21:00 / Σάββατο & Κυριακή: 10:00-21:00

Τιμή εισιτηρίου: 10€

Η είσοδος είναι δωρεάν για τα ΑμεΑ και για παιδιά έως 12 ετών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Έκθεσης www.autoathina.gr.



Πηγή: skai.gr

