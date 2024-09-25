Dacia Eco-G: Το LPG της Dacia έφτασε το 1.000.000 αυτοκίνητα

Η Dacia προσφέρει μοντέλα με κινητήρα διπλού καυσίμου, βενζίνης και LPG, από το 2010, ενώ πρόσφατα οι πωλήσεις των μοντέλων με LPG έφτασαν το νούμερο-ορόσημο του 1.000.000 οχημάτων (σε όλες της χώρες που δραστηριοποιείται συνολικά). Το σύστημα διπλού καυσίμου, το οποίο μετονομάστηκε σε «ECO-G 100¨» το 2020, παρέχει ροπή έως και 170Nm από τις 2.000σ.α.λ. και η ευελιξία του προσφέρει μια πληθώρα πλεονεκτημάτων.

- Το κινητήριο σύνολο ECO-G 100 είναι πιο ισχυρό από το αντίστοιχο της βενζινοκίνητης έκδοσης (με 10 περισσότερους ίππους και 10 περισσότερα Nm ροπής), καταναλώνει 10% λιγότερο και εκπέμπει 10% λιγότερο CO2. Το αποτύπωμα άνθρακα του είναι μικρότερο και εκλύει έως και 90% λιγότερα μικροσωματίδια.

- Η Dacia δοκιμάζει και τελειοποιεί εδώ και 14 χρόνια, την τεχνολογία του κινητήριου συνόλου ECO-G 100. Το σύστημα αυτό είναι εργοστασιακά τοποθετημένο στα συγκεκριμένα μοντέλα, ενσωματώνοντας όλη την τεχνογνωσία του Renault Group. Και είναι τόσο αποδοτικό και αξιόπιστο, όσο ένας βενζινοκινητήρας.

Τα συγκεκριμένα μοντέλα έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να λειτουργούν με υγραέριο και το ρεζερβουάρ βρίσκεται στο χώρο που σε άλλα αυτοκίνητα φιλοξενείται η ρεζέρβα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν ‘κλέβει’ χώρο από το ρεζερβουάρ βενζίνης, αλλά ούτε και από το πορτμπαγκάζ. Τα μοντέλα υγραερίου διαθέτουν τις ίδιες εγγυήσεις, όπως κάθε άλλο όχημα στη γκάμα της μάρκας, με θερμικούς κινητήρες.

- Το σύστημα κίνησης ECO-G 100 είναι προσιτό στην κτήση και οικονομικό στη χρήση του. Το υγραέριο είναι ένα από τα φθηνότερα καύσιμα στην αγορά, κοστίζοντας πάνω από 40% λιγότερο από την αμόλυβδη 95άρα βενζίνη, γεγονός που εξασφαλίζει κέρδος άνω των 40€ σε κάθε γέμισμα του ρεζερβουάρ, ανάλογα το μοντέλο.

Ένα όχημα διπλού καυσίμου, βενζίνης και LPG, λειτουργεί εξίσου καλά και με τα δύο καύσιμα. Διαθέτει δύο ξεχωριστά ρεζερβουάρ, με το καθένα να χωρά περίπου 50 λίτρα, ανάλογα με το μοντέλο, ενώ αποδεικνύεται ιδιαίτερα απλό στη χρήση του: ο οδηγός μπορεί να αλλάξει χειροκίνητα από το ένα είδος καυσίμου στο άλλο και μετά να επιστρέψει στην πρώτη του επιλογή, ή το όχημα μπορεί να περάσει αυτόματα στη βενζίνη, όταν το ρεζερβουάρ υγραερίου είναι άδειο.

Το σύστημα κίνησης ECO-G 100 επιτυγχάνει αυτονομία ρεκόρ που φτάνει και μέχρι τα 1.500 km, ανάλογα το μοντέλο.

