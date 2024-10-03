Η Renault στην Auto Athina 2024

Στη φετινή έκθεση αυτοκινήτου της Αθήνας, υπό το γενικό τίτλο Auto Athina 2024, η Renault θα παρουσιάσει όλη τη σύγχρονη γκάμα της, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν όλα τα νέα μοντέλα από κοντά, να τα οδηγήσουν, αλλά και να αγοράσουν το δικό τους αγαπημένο Renault στην καλύτερη τιμής αγοράς!

Πρωταγωνιστική θέση στο περίπτερο της Renault θα έχει το νέο Renault Captur, που μόλις λανσαρίστηκε και στην ελληνική αγορά. Το δημοφιλές και εμβληματικό B-SUV έχει εντυπωσιακή νέα εμφάνιση με τη σφραγίδα της νέας εταιρικής ταυτότητας Renault, ενώ λανσάρεται με την πληρέστερη γκάμα κινητήρων της κατηγορίας, βενζίνη, mild hybrid, full hybrid και διπλού καυσίμου (βενζίνης – LPG), με απόδοση έως 160 ίππους και με αυτονομία έως 1.300 χλμ. με ένα γέμισμα (έκδοση ECO-G).

Δίπλα στο Captur, θα βρίσκεται το απόλυτο γαλλικό best seller, το νέο Renault Clio, που διατίθεται σε εκδόσεις βενζίνης, διπλού καυσίμου (βενζίνης – LPG), full hybrid και diesel, αποτελώντας την πιο ολοκληρωμένη πρόταση της κατηγορίας, καθώς παράλληλα προσφέρεται με δώρο το μισό Φ.Π.Α. !

Το ανανεωμένο coupe-SUV Renault Arkana, αποτελεί σημείο αναφοράς για την αθλητική αισθητική του, την υβριδική φύση των κινητήρων του και την πλέον ανταγωνιστική τιμή αγοράς στην κατηγορία του!

Ανάμεσα στα εκθέματα που ξεχωρίζουν δεν θα μπορούσε να απουσιάζει και το 100% ηλεκτρικό Renault Megane E-Tech, με τον ηλεκτροκινητήρα του να αποδίδει 218 ίππους και 300 Nm ροπής και τη λεπτότερη συστοιχία μπαταριών της αγοράς να του εξασφαλίζει περί τα 470 χλμ. αυτονομίας.

Τη γκάμα της Renault, στο περίπτερο της Auto Athina 2024, ολοκληρώνει το νέο ελαφρύ επαγγελματικό Renault Kangoo Van, που διαθέτει καινοτομίες που αλλάζουν την καθημερινότητα του επαγγελματία, όπως το Easy Inside Rack, ενώ παράλληλα, είναι εφοδιασμένο με τον κινητήρα diesel 1.5 Blue dCi, με απόδοση 95 & 115 ίππων, που συνδυάζεται με χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη.

Παράλληλα, στο χώρο των test drives, οι ενδιαφερόμενοι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν όλα τα μοντέλα της γκάμας Renault, μεταξύ των οποίων, την κορυφαία έκδοση Clio E-Tech full hybrid Esprit Alpine, το νέο Captur MHEV 160 EDC, αλλά και το Megane E-Tech Electric.

H Renault θα βρίσκεται στο hall 1, στο περίπτερο B04, ενώ η έκθεση Auto Athina 2024 θα είναι καθημερινά ανοιχτή από το Σάββατο 5 έως και την Κυριακή 13 Οκτωβρίου, τις καθημερινές από τις 14.00 – 21.00 και τα σαββατοκύριακα από τις 10.00 – 21.00.

Η Auto Athina διεξάγεται στο σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, στην περιοχή του αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος, ενώ η τιμή του εισιτηρίου είναι 10€ και η είσοδος δωρεάν για τα ΑμεΑ και για παιδιά έως 12 ετών.

