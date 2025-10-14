Changan Automobile: Επίσημη παρουσίαση των νέων ηλεκτρικών μοντέλων SUV CHANGAN Deepal στην Ελληνική αγορά

H Changan Automobile, ανακοινώνει την επίσημη παρουσίαση των νέων ηλεκτρικών μοντέλων SUV CHANGAN Deepal S07 & SUV CHANGAN Deepal S05 στην Ελληνική αγορά, σε συνεργασία με τον επίσημο εισαγωγέα της χώρας, την CHANGAN HELLAS (μέλος του Ομίλου AUTOHELLAS)

Το Changan Deepal S07 αποτελεί τη ναυαρχίδα της νέας γενιάς ηλεκτρικών SUV της Changan και σηματοδοτεί τη μετάβαση της ελληνικής αγοράς σε ένα πιο έξυπνο, συνδεδεμένο και βιώσιμο μέλλον κινητικότητας.

Συνδυάζει κομψό σχεδιασμό, τεχνολογία αιχμής και πραγματική οδηγική απόλαυση, αποτελώντας τον ιδανικό πρεσβευτή της Changan Hellas στην κατηγορία των premium ηλεκτρικών SUV. Με δυναμική σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και υψηλή ποιότητα κατασκευής, το S07 απευθύνεται σε όσους αναζητούν ένα premium, αμιγώς ηλεκτρικό SUV με ευρωπαϊκό χαρακτήρα.

Τεχνολογία & καινοτομίες

Το Deepal S07 βασίζεται στην πλατφόρμα SDA (Smart Digital Architecture) της Changan — μια έξυπνη, software-defined αρχιτεκτονική που επιτρέπει συνεχείς αναβαθμίσεις over-the-air (OTA), βελτιώνοντας λειτουργίες οδήγησης, ασφάλειας και συνδεσιμότητας.

Διατίθεται αποκλειστικά ως αμιγώς ηλεκτρικό BEV, εξοπλισμένο με μπαταρία συνολικκής χωρητικότητας 79,97kWh τελευταίας γενιάς, που προσφέρει έως 475 km αυτονομία WLTP και εξαιρετική θερμική σταθερότητα.

Το ενιαίο σύστημα ηλεκτροκίνησης 7 σε 1 της Changan ενσωματώνει τον ηλεκτροκινητήρα, το κιβώτιο, τον inverter και πέντε ακόμη βασικές μονάδες σε μία συμπαγή δομή, εξασφαλίζοντας υψηλή ενεργειακή απόδοση, αξιοπιστία και κορυφαίες επιδόσεις.

Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 160 kW (218 PS) και 320 Nm ροπής, εξασφαλίζοντας επιτάχυνση 0–100 km/h σε 7.9 δευτερόλεπτα.

Υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC έως 100 kW, με δυνατότητα αναπλήρωσης 30%–80% σε λιγότερο από 35 λεπτά, και onboard charger AC 11 kW.

Συστήματα Ευφυούς Οδήγησης

• Ενσωματώνει την Huawei Qiankun ADS SE πλατφόρμα υποβοήθησης οδηγού, με λειτουργίες:

NCA (Navigation Cruise Assist) για ημιαυτόνομη οδήγηση σε αυτοκινητοδρόμους με αυτόματες αλλαγές λωρίδας,

για ημιαυτόνομη οδήγηση σε αυτοκινητοδρόμους με Urban Lane Change & Traffic Jam Assist για κίνηση σε πυκνή κυκλοφορία,

για κίνηση σε πυκνή κυκλοφορία, 360° Surround View & Intelligent Cockpit Monitoring.

• Διαθέτει προηγμένο σύστημα αυτόματης πέδησης (AEB), Adaptive Cruise Control, Lane Keep Assist, και Driver Monitoring System με ανίχνευση κόπωσης.



Σχεδίαση & Εσωτερικό

• Η σχεδίαση του Deepal S07 ακολουθεί τη φιλοσοφία “Symbiotic Aesthetics”, με καμπυλωτές γραμμές coupe-SUV, φωτιστική υπογραφή LED και απόλυτα αεροδυναμική σιλουέτα (Cd 0.26).

• Το εσωτερικό χαρακτηρίζεται από minimal cockpit, premium υλικά, και εργονομική διάταξη εμπνευσμένη από τη φιλοσοφία “Driver First”.

• Ενσωματώνει AR Head-Up Display (HUD), 15,6″ κεντρική οθόνη αφής, 12,3″ ψηφιακό πίνακα οργάνων, και αντίστροφη προβολή πληροφοριών για τον συνοδηγό.

• Διαθέτει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα με αερισμό, θέρμανση και λειτουργία μνήμης, καθώς και ενσύρματη και ασύρματη φόρτιση κινητών.

Άνεση, Ασφάλεια & Συνδεσιμότητα

• Εφοδιασμένο με το SDA Smart Cockpit, το S07 προσφέρει έξυπνη φωνητική υποβοήθηση AI, ενσωματωμένη πλοήγηση, και προσωποποιημένο περιβάλλον οδήγησης.

• Η συνδεσιμότητα βασίζεται σε 5G module, με over-the-air (OTA) αναβαθμίσεις, Car-to-Home και Car-to-Cloud λειτουργίες.

• Στα στοιχεία ασφάλειας περιλαμβάνονται 9 αερόσακοι, ενισχυμένο πλαίσιο αλουμινίου και υψηλής αντοχής χάλυβα, καθώς και ανίχνευση πεζών και δικυκλιστών μέσω AI Vision.



CHANGAN DEEPAL S05 -



Το νέο e-SUV της CHANGAN έχει σχεδιαστεί με στόχο να μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια εμπειρία. Από τη φουτουριστική σχεδίαση και τις έξυπνες τεχνολογίες έως την ολοκληρωμένη υποστήριξη και ασφάλεια, κάθε λεπτομέρεια έχει μελετηθεί ώστε η οδήγηση να είναι όσο το δυνατόν πιο απολαυστική.

Ευρωπαϊκή Μοντέρνα και Δυναμική Σχεδίαση

• Fluid Wing-style Silhouette: Αεροδυναμικό προφίλ, frameless παράθυρα και φωτιστικά σώματα LED υψηλής αισθητικής.

• Immersive Cabin Style: Εσωτερικός φωτισμός 64 αποχρώσεων, premium λεπτομέρειες, 4D ηχοσύστημα και πανοραμική οροφή.

• Futuristic Touches:

Ηλεκτρικές Κρυφές Θυρολαβές, Frameless παράθυρα, ελαστικά Continental R20 και συντελεστή οπισθέλκουσας 0,25° CD.

5-STAR Υπηρεσίες

• Υποστήριξη Υψηλού Επιπέδου Easy Driving:

Σύστημα BSD, κάμερες παρκαρίσματος, και διζωνικός κλιματισμός.

• All Season Comfort:

Θερμαινόμενα/ψυχόμενα καθίσματα και τιμόνι, αυτόματος κλιματισμός, εξαερισμός καθισμάτων.

• Care-Free Driving:

DC φόρτιση 30–80% σε 25 λεπτά, προαιρετικό 4WD και έξυπνα driving modes.

Το έξυπνο e-SUV της CHANGAN δεν είναι απλώς ένα αυτοκίνητο. Είναι η επιτομή της σύγχρονης κινητικότητας — όπου η τεχνολογία υπηρετεί τον οδηγό, και η απόλαυση γίνεται καθημερινότητα.

Η CHANGAN HELLAS παρουσιάζει το νέο της ηλεκτρικό SUV, φέρνοντας μια επανάσταση στην ηλεκτροκίνηση με τον απόλυτο συνδυασμό τεχνολογίας, σχεδιασμού και οδηγικής απόλαυσης. Με το σύνθημα «Fun should be easy», η CHANGAN αποδεικνύει ότι η καινοτομία μπορεί – και πρέπει – να είναι απλή, ευχάριστη και προσιτή στην καθημερινότητα.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι και τα 2 μοντέλα της CHANGAN, είναι άμεσα διαθέσιμα με τις πρώτες παραδόσεις σε πελάτες να ξεκινούν μες τον Οκτώβριο.

Δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργατών

Το 1ο Exclusive Store της Changan στην Ελλάδα, λειτουργεί ήδη στην Λεωφόρο Κηφισίας 292 στο Χαλάνδρι, μέχρι τέλους του χρόνου θα λειτουργήσουν άλλα 2 καταστήματα στην Αττική (Περιστέρι & Αργυρούπολη) και σε Θεσσαλονίκη, Ηράκλεο, Λάρισα και Ιωάννινα μέχρι τέλους του χρόνου.

Η παρουσία της CHANGAN στην ελληνική αγορά υποστηρίζεται από πλήρες δίκτυο after sales και εξειδικευμένο service, διασφαλίζοντας την εμπειρία και αξιοπιστία που συνοδεύουν τη μάρκα CHANGAN.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.