Αποκτήσετε σήμερα το αμιγώς ηλεκτρικό Ford Puma Gen-E με όσα ξοδεύετε κάθε μήνα για καύσιμα!

Για τους οδηγούς που κινούνται σήμερα στη χώρα μας με οχήματα παλαιότερης τεχνολογίας και καθημερινά διανύουν διαδρομές που δεν ξεπερνούν κατά μέσο όρο τα 50 km, οι δαπάνες σε καύσιμα μπορούν εύκολα να φτάσουν – ή ακόμα και να ξεπεράσουν – σε μηνιαία βάση τα 250€ Μήπως όμως ήρθε η ώρα να σταματήσει κανείς να «καίει» τα χρήματα του και με το ίδιο ποσό που θα πλήρωνε κάθε μήνα σε καύσιμα να αποκτήσει εύκολα και γρήγορα ένα σύγχρονο, αποδοτικό και προηγμένο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, όπως το νέο Ford Puma Gen-E;

Τώρα, χάρη στα προνομιακά προγράμματα χρηματοδότησης που προσφέρει σήμερα η Ford Finance, το «κάψιμο» χρημάτων μπορεί να αποτελέσει οριστικό παρελθόν. Και αυτό γιατί τώρα όλοι οι οδηγοί οχημάτων παλαιότερης τεχνολογίας έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν αβίαστα και με τον πιο οικονομικό τρόπο στην ηλεκτροκίνηση, αποκτώντας το αμιγώς ηλεκτρικό crossover της Ford με μηνιαία δόση 250€, αντίστοιχη με το ποσό που θα ξόδευαν κάθε μήνα για καύσιμα!

Τα ευέλικτα προγράμματα χρηματοδότησης της Ford Finance προσφέρουν μεταξύ άλλων ελάχιστη προκαταβολή από 20%, χαμηλό επιτόκιο 3,99% και δυνατότητα αποπληρωμής σε έως 84 μήνες, καθιστώντας εύκολη την απόκτηση του ηλεκτρικού B-SUV της Ford που προσφέρει την πιο προηγμένη τεχνολογία στην κατηγορία, σε συνδυασμό με κορυφαία αποδοτικότητα και ιδιαίτερα χαμηλό λειτουργικό κόστος.

Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις εξαιρετικά μειωμένες δαπάνες περιοδικής συντήρησης και τις περιορισμένες απαιτήσεις όσον αφορά το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας –ιδιαίτερα όταν η φόρτιση πραγματοποιείται τακτικά σε οικιακό φορτιστή- κάνουν το νέο Puma Gen-E μια εξαιρετικά αποδοτική και σύγχρονη εναλλακτική λύση μετακίνησης, με υψηλό μάλιστα δείκτη βιωσιμότητας, που είναι απόλυτα εναρμονισμένος στις απαιτήσεις της σύγχρονης κινητικότητας και ζωής.

Επιπλέον των παραπάνω, η Ford έρχεται να ενισχύσει την εμπειρία απόκτησης του νέου Puma Gen-E με το νέο πρόγραμμα Ford Power Promise, προσφέροντας μοναδικές υπηρεσίες γύρω από τη χρήση ηλεκτρικού αυτοκινήτου που εμπνέουν εμπιστοσύνη και θέτουν στο επίκεντρο τον ίδιο τον πελάτη και τις καθημερινές ανάγκες του. Το πρόγραμμα προσφέρει σημαντικά οφέλη και υποστήριξη – όπως είναι για παράδειγμα η εγκατάσταση οικιακού φορτιστή και η εύκολη φόρτιση στο δρόμο – καθιστώντας ταυτόχρονα το νέο Puma Gen-E μια επιλογή που ξεχωρίζει όχι μόνο για τις τεχνολογίες και τα καινοτόμα χαρακτηριστικά, αλλά και για τη χρηστικότητά του.

Πείτε τέλος λοιπόν στο «κάψιμο» των χρημάτων σας και με το ίδιο ποσό που πληρώνατε για καύσιμα κάθε μήνα αποκτήστε το νέο Ford Puma Gen- E - ένα καινοτόμο EV της νέας εποχής με ασύγκριτα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας, επιδόσεων, τεχνολογίας και αποδοτικότητας από το παλιό σας αυτοκίνητο.

