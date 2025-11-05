Η Theon International Plc (THEON) ανακοινώνει το επόμενο βήμα της επένδυσης ύψους €10 εκατ., που είχε ανακοινωθεί τον Οκτώβριο του 2024 και αφορά στην ανάπτυξη νέων προϊόντων που εφαρμόζονται σε πλατφόρμες.

Επιστέγασμα της στενής συνεργασίας μεταξύ των ομάδων Έρευνας και Ανάπτυξης της THEON και της Shock EO Systems Ltd (Shock EOS) κατά το τελευταίο έτος ήταν η αρχική παραγγελία που έλαβε η THEON για αρκετές μονάδες δοκιμαστικής παραγωγής του πρόσφατα αναπτυχθέντος σταθεροποιημένου ηλεκτροοπτικού συστήματος πολλαπλών αισθητήρων επί πλατφόρμας, από κορυφαία ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.

Οι μονάδες δοκιμαστικής παραγωγής θα χρησιμοποιηθούν για την πλήρη πιστοποίηση του σταθεροποιημένου ηλεκτροοπτικού συστήματος επί ενός τηλεχειριζόμενου οπλικού συστήματος τους επόμενους μήνες, στο τέλος των οποίων αναμένεται να ακολουθήσει μια πολύ μεγαλύτερη παραγγελία για σειριακή παραγωγή του προϊόντος.

Η επιλογή της THEON από μια κορυφαία ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία βασίστηκε στις αποδεδειγμένες δυνατότητές της στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη προϊόντων, καθώς και στην ετοιμότητά της για παραγωγή και στην ανταγωνιστική της τιμολογιακή πολιτική.

Η πρώτη αυτή επιτυχία της THEON στον τομέα των σταθεροποιημένων ηλεκτροοπτικών συστημάτων πολλαπλών αισθητήρων επί πλατφόρμας ήρθε πολύ νωρίτερα από τις εσωτερικές προβλέψεις της εταιρίας, καθώς οι πρώτες παραγγελίες αναμένονταν αρχικά προς τα τέλη του 2026.

Αυτό αποτελεί αποτέλεσμα των επενδύσεων της THEON για την επιτάχυνση της εισόδου της στον συγκεκριμένο τομέα, μέσω της ενίσχυσης της δικής της ομάδας Έρευνας και Ανάπτυξης τους τελευταίους 18 μήνες, της στενής συνεργασίας με την Shock EOS, καθώς και της πρόσφατης εξαγοράς της Kappa (υπό την τελική έγκριση των ρυθμιστικών αρχών).

Έπειτα από την επιτυχημένη συνεργασία με τη Shock EOS και με στόχο την περαιτέρω διείσδυση στον συγκεκριμένο τομέα, η THEON προχωρά στην εξαγορά του 30% της Shock EOS, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των συνήθων όρων ολοκλήρωσης της συμφωνίας, με δικαίωμα απόκτησης πλειοψηφικού ποσοστού εντός των επόμενων 24 μηνών.

Η Shock EOS, που ιδρύθηκε το 2023 και απαρτίζεται από ομάδα μηχανικών με περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας στον τομέα των ηλεκτροοπτικών συστημάτων, έχει καθιερωθεί ως κορυφαίος συνεργάτης στον σχεδιασμό και την τεχνολογική ανάπτυξη για τον διεθνή αεροδιαστημικό και αμυντικό κλάδο.

Ο Philippe Mennicken, Αναπληρωτής CEO & Business Development Director της ΤΗΕΟΝ, δήλωσε: “Η σημερινή ανακοίνωση αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στη βασική στρατηγική μας πρωτοβουλία για τη γρήγορη και μεθοδική διεύρυνση της προϊοντικής μας γκάμας και την ουσιαστική αύξηση της συνολικής αγοράς στην οποία απευθυνόμαστε.

Ο τομέας των ηλεκτροοπτικών συστημάτων επί πλατφόρμας αποτελεί ένα σαφώς ευρύτερο πεδίο δραστηριότητας σε σχέση με τα φορητά συστήματα, στον οποίο η THEON εντοπίζει πολλές επιχειρηματικές ευκαιρίες. Συνεργαζόμαστε στενά με τη Shock EOS για περισσότερους από 12 μήνες και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που εξασφαλίσαμε αυτή την αρχική παραγγελία ως αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας.

Παρατηρούμε αυξημένη ζήτηση για αυτό το είδος προϊόντος, ιδιαίτερα στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, και προσβλέπουμε στην εξασφάλιση νέων παραγγελιών καθώς και στην ένταξη της ιδιαίτερα έμπειρης ομάδας της Shock EOS στον Όμιλο THEON."

Ο Κλέαρχος Σαρικάκης, Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης στη THEON, πρόσθεσε: "Είμαστε ικανοποιημένοι με την αρχική επιτυχία που προέκυψε από τις κοινές προσπάθειες ανάπτυξης μεταξύ της Διεύθυνσης R&D Platform της THEON και της Shock EOS.

Η αποτελεσματική μας συνεργασία ανέδειξε τον επαγγελματισμό, την ικανότητα άμεσης ανταπόκρισης και την τεχνογνωσία τους, ενισχύοντας την πεποίθησή μας ότι οι δύο εταιρίες μοιράζονται κοινό DNA. Κατά συνέπεια, η εισήγησή μας για την προώθηση της επένδυσης της THEON στη Shock EOS έγινε άμεσα αποδεκτή και εγκρίθηκε από τη Διοίκηση και των δύο εταιριών.”

Ο Kobus Coetzee, Ιδρυτής και Τεχνικός Διευθυντής της Shock EOS, δήλωσε: "Είμαστε χαρούμενοι που, μέσα από την εντατική συνεργασία των ομάδων μας στην Ελλάδα και τη Νότια Αφρική, καταφέραμε να φτάσουμε σε αυτό το σημαντικό ορόσημο και να εξασφαλίσουμε την πρώτη μας παραγγελία, αποτελώντας πλέον μέρος της οικογένειας της THEON. Η συνεργασία μας ξεπέρασε τις προσδοκίες μας και είμαστε πεπεισμένοι ότι οι δύο εταιρίες μαζί μπορούν να αποτελέσουν τον επόμενο μεγάλο παίκτη στην αγορά των ηλεκτροπτικών συστημάτων πλατφόρμας.”

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

