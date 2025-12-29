Η SoftBank θα εξαγοράσει την εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων DigitalBridge Group Inc. σε μια συμφωνία που αποτιμά την εταιρεία σε 4 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένου του χρέους.

Ο ιαπωνικός όμιλος θα πληρώσει 16 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά για την εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης DigitalBridge, ανέφεραν οι εταιρείες σε δήλωση τη Δευτέρα, επιβεβαιώνοντας μια προηγούμενη αναφορά του Bloomberg News. Η εξαγορά αποτελεί μέρος της προσπάθειας της SoftBank να επενδύσει στην ψηφιακή υποδομή που τροφοδοτεί την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της SoftBank, Masayoshi Son, στοχεύει να αξιοποιήσει την εκρηκτική ζήτηση για ψηφιακή υποδομή, που τροφοδοτείται από την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης. Το τελευταίο έτος παρατηρήθηκε μια σειρά από συναλλαγές πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων στον τομέα αυτό, που επικεντρώθηκαν κυρίως στα κέντρα δεδομένων και στην υπολογιστική ισχύ που απαιτείται για την ανάπτυξη και την τροφοδοσία της τεχνολογίας.

Η ανάγκη για χωρητικότητα έχει τροφοδοτήσει τεράστιες συναλλαγές, όπως η αγορά της Aligned Data Centers από την BlackRock, αξίας 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων και η συμφωνία της Oracle να προμηθεύσει την OpenAI με υπολογιστική ισχύ περίπου 4,5 γιγαβάτ, αξίας 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η DigitalBridge είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες επενδύσεων που εστιάζουν στην ψηφιακή υποδομή, με περίπου 108 δισεκατομμύρια δολάρια σε διαχειριζόμενα περιουσιακά στοιχεία στο τέλος Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τον ιστότοπό της.

Η συμφωνία αντιπροσωπεύει πριμ 15% επί της τιμής κλεισίματος της μετοχής της DigitalBridge στις 26 Δεκεμβρίου, ανέφεραν οι εταιρείες. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2026, εν αναμονή των ρυθμιστικών εγκρίσεων.

Οι μετοχές της DigitalBridge αυξήθηκαν κατά 45% στις 5 Δεκεμβρίου, όταν το Bloomberg ανέφερε για πρώτη φορά τις συνομιλίες για την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg, η εταιρεία είχε αγοραία αξία περίπου 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων και επιχειρηματική αξία 3,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου του χρέους, κατά το κλείσιμο της Παρασκευής.

Η συμφωνία θα φέρει στη SoftBank σχέσεις με περισσότερους επενδυτές που επιθυμούν να «ρίξουν» χρήματα στον κλάδο των κέντρων δεδομένων. Η DigitalBridge διευθύνεται από τον Marc Ganzi και το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ψηφιακής υποδομής, όπως οι AIMS, AtlasEdge, DataBank, Switch Inc., Vantage Data Centers και Yondr Group.

Η SoftBank έχει επίσης πραγματοποιήσει συζητήσεις με την εταιρεία Switch η οποία ειδικεύεται στο σχεδιασμό και τη λειτουργία ενεργειακά αποδοτικών κέντρων δεδομένων σχετικά με μια πιθανή εξαγορά, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg αυτό το μήνα, το οποίο επικαλείται πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

Ενώ οι πιο γνωστές επενδύσεις της SoftBank περιλαμβάνουν τις Alibaba Group Holding Ltd., Arm Holdings Plc και WeWork, η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν συναλλαγές στον τομέα της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Το 2017, εξαγόρασε την Fortress Investment Group για περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια. Αργότερα πούλησε το μερίδιό της σε έναν όμιλο που περιλαμβάνει το κρατικό επενδυτικό ταμείο του Αμπού Ντάμπι Mubadala Investment Co. και τη διοίκηση της Fortress, σε μια συναλλαγή που ολοκληρώθηκε το 2024.

Τον Ιανουάριο, η SoftBank ανακοίνωσε το έργο Stargate, αξίας 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε συνεργασία με την OpenAI, την Oracle και την MGX, με σκοπό την κατασκευή κέντρων δεδομένων στις ΗΠΑ. Ενώ ο Son δεσμεύτηκε να διαθέσει «αμέσως» 100 δισεκατομμύρια δολάρια, η υλοποίηση του Stargate έχει προχωρήσει πιο αργά από το προγραμματισμένο, εν μέρει λόγω διαφωνιών σχετικά με την τοποθεσία των κέντρων δεδομένων.

Η SoftBank αρχικά αναζήτησε χρηματοδότηση για το έργο από εξωτερικούς επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων ασφαλιστικών εταιρειών, συνταξιοδοτικών ταμείων και επενδυτικών κεφαλαίων. Ορισμένες από τις συζητήσεις καθυστέρησαν λόγω της αστάθειας της αγοράς, της αβεβαιότητας σχετικά με την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ και των ερωτημάτων σχετικά με τις χρηματοοικονομικές αποτιμήσεις του υλικού τεχνητής νοημοσύνης.



