Ο Λι Τζάε Γιονγκ, πρόεδρος της Samsung Electronics, φέρεται να ετοιμάζει συνάντηση με τον Όλα Καλένιους, πρόεδρο της Mercedes-Benz, την επόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με πηγές του κλάδου στις 6, έγινε γνωστό ότι ο πρόεδρος Λι συντονίζει ένα πρόγραμμα συναντήσεων με τον ομόλογό του, ο οποίος επισκέπτεται τη Νότια Κορέα για να παραστεί στο συνέδριο της Mercedes-Benz που έχει προγραμματιστεί για τις 14. Υπάρχει επίσης η πιθανότητα ο πρόεδρος της Samsung Display, Γι Τσουνγκ, να παραστεί σε αυτή τη συνάντηση.

Σήμερα, η Samsung και η Mercedes-Benz συνεργάζονται σε συστήματα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας οχημάτων, ψηφιακά κλειδιά και άλλους τομείς. Η Harman, θυγατρική της Samsung Electronics στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και του ήχου, προμηθεύει την πλατφόρμα MBUX, το σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας επόμενης γενιάς που χρησιμοποιείται στο ηλεκτρικό όχημα EQS της Mercedes-Benz, και συνεργάζεται επίσης στον τομέα των ηχοσυστημάτων των οχημάτων.

Αναφέρεται ότι η επερχόμενη συνάντηση θα συζητήσει κυρίως τη συνεργασία στους τομείς των ημιαγωγών και των οθονών, οι οποίες δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί. Το Τμήμα Λύσεων Συσκευών (DS), υπεύθυνο για τον τομέα ημιαγωγών της Samsung Electronics, προμηθεύει ημιαγωγούς αυτοκινήτων και έγινε γνωστό ότι η Samsung Display έχει ήδη εισέλθει στη φάση διαβούλευσης για την προμήθεια οθονών OLED για χρήση σε οχήματα.



Πηγή: skai.gr

