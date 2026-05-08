Porsche: Απολύσεις σε τρεις θυγατρικές, 500 υπάλληλοι χάνουν τη δουλειά τους

Η Porsche επιταχύνει το πρόγραμμα αναδιάρθρωσής της, προχωρώντας σε σημαντικές περικοπές που επηρεάζουν περισσότερους από 500 εργαζόμενους σε Γερμανία και Κροατία. Μετά την προγραμματισμένη αποεπένδυσή της από τις Bugatti Rimac και Rimac Group, η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία στρέφεται πλέον σε δραστικές κινήσεις περιορισμού δραστηριοτήτων εκτός του βασικού της αντικειμένου.

Στο επίκεντρο των αποφάσεων βρίσκονται τρεις θυγατρικές εταιρείες, οι Cellforce, Porsche eBike Performance και Cetitec, οι οποίες οδηγούνται σε παύση λειτουργίας, στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής της εταιρείας για συγκέντρωση πόρων στις κύριες δραστηριότητές της.

Ο πρόεδρος του εκτελεστικού συμβουλίου της Porsche, Michael Leiters, παραδέχθηκε ότι οι αλλαγές συνοδεύονται από δύσκολες αποφάσεις, τονίζοντας πως η εταιρεία είναι αναγκασμένη να προχωρήσει σε «επώδυνες περικοπές» ώστε να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της.

Η πρώτη εταιρεία που επηρεάζεται είναι η Cellforce, η οποία δραστηριοποιούνταν στην ανάπτυξη τεχνολογίας μπαταριών. Σύμφωνα με τη διοίκηση, το πρότζεκτ δεν θεωρείται πλέον βιώσιμο στο νέο στρατηγικό πλάνο της Porsche. Περίπου 50 εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις του Kirchentellinsfurt βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο απώλειας της εργασίας τους, καθώς ξεκινούν διαβουλεύσεις για το κλείσιμο της εταιρείας.

Ακόμη μεγαλύτερο είναι το πλήγμα στην Porsche eBike Performance, η οποία είχε δημιουργηθεί για την ανάπτυξη και εμπορική αξιοποίηση συστημάτων κίνησης για ηλεκτρικά ποδήλατα υψηλών επιδόσεων. Η επιβράδυνση της αγοράς e-bike και οι νέες οικονομικές συνθήκες οδήγησαν την Porsche στην απόφαση να διακόψει πλήρως τη δραστηριότητα της κοινοπραξίας. Η παύση λειτουργίας των εγκαταστάσεων σε Βαυαρία και Ζάγκρεμπ επηρεάζει περίπου 360 εργαζόμενους.

Παράλληλα, λουκέτο μπαίνει και στην Cetitec, εταιρεία που ανέπτυσσε λογισμικό επικοινωνίας δεδομένων για την Porsche και τον όμιλο Volkswagen. Η εταιρεία επικαλείται τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς αλλά και διαφορετικές προτεραιότητες στον τομέα ανάπτυξης λογισμικού. Από την απόφαση επηρεάζονται περίπου 90 εργαζόμενοι, 60 στη Γερμανία και 30 στην Κροατία.

Οι κινήσεις αυτές επιβεβαιώνουν ότι η Porsche επιχειρεί να περιορίσει επενδύσεις και δραστηριότητες που δεν συνδέονται άμεσα με τον πυρήνα της αυτοκινητοβιομηχανίας, δίνοντας προτεραιότητα στην κερδοφορία και στη μείωση του κόστους, ακόμη κι αν αυτό συνεπάγεται μαζικές απώλειες θέσεων εργασίας.

Πηγή: skai.gr

