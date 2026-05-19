Η επικεφαλής της Swatch υπερασπίστηκε το λανσάρισμα της συνεργασίας της με την Audemars Piguet, μετά τα επεισόδια και το χάος που προκλήθηκαν σε καταστήματα ανά τον κόσμο από πλήθη καταναλωτών που προσπαθούσαν να αποκτήσουν το νέο pocket watch "Royal Pop".

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Nick Hayek Jr., δήλωσε στο BBC ότι επικράτησε «απίστευτος συνωστισμός» σε ορισμένα καταστήματα, αλλά τόνισε πως η εταιρεία είχε ξεκαθαρίσει ότι «δεν πρόκειται για μια μονοήμερη διάθεση», καθώς η παραγωγή του ρολογιού θα συνεχιστεί για μήνες.

«Το να υπάρχουν ουρές και πλήθη στην αρχή της κυκλοφορίας ενός προϊόντος δεν είναι κακό νέο, αλλά το αντίθετο», ανέφερε.

Η εταιρεία αναγκάστηκε να κλείσει προσωρινά ορισμένα καταστήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια, ενώ παρόμοια περιστατικά σημειώθηκαν και σε άλλες χώρες.

Το pocket watch, με τιμή που ξεκινά από 385 ευρώ, δεν διατίθεται online και συνδυάζει το pop-art στιλ της Swatch από τη δεκαετία του 1980 με το χαρακτηριστικό οκταγωνικό πλαίσιο της Audemars Piguet, της οποίας τα ρολόγια συνήθως κοστίζουν δεκάδες χιλιάδες λίρες.

Ο Hayek Jr. υποστήριξε ότι στις περιπτώσεις όπου υπήρξε συνεργασία με τις αρχές και τα εμπορικά κέντρα, η κατάσταση εξελίχθηκε ομαλά. Παραδέχθηκε πάντως ότι υπήρξαν «τεταμένες στιγμές» και ότι «δεν μπορείς να ελέγξεις τα πάντα», χαρακτηρίζοντας συνολικά την κυκλοφορία «εξαιρετική».

Κατάστημα της Swatch στο Old Trafford επαναλειτούργησε αφού η αστυνομία απομάκρυνε μεγάλο πλήθος, ενώ στο εμπορικό κέντρο St David's 2 συνελήφθη ένας 25χρονος άνδρας.

Η Swatch έκλεισε επίσης προσωρινά καταστήματα σε Liverpool, Manchester, Birmingham, Sheffield, Glasgow και London λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια, ενώ βίντεο στα social media έδειχναν μεγάλες ουρές και συμπλοκές και σε άλλες χώρες. Η ελβετική εταιρεία ανέφερε ότι επηρεάστηκαν μόλις 20 από τα 220 καταστήματά της παγκοσμίως.

Ο Hayek Jr. δήλωσε επίσης ότι δεν επικρίνει τους μεταπωλητές που ήδη πουλούν το ρολόι σε πολύ υψηλότερες τιμές. «Αν κάποιος, αντί να το κρατήσει από πάθος, θέλει να το μεταπωλήσει, αυτό συμβαίνει συνεχώς στην αγορά πολυτελείας», είπε.

Η Amna Khan, ειδικός στη συμπεριφορά καταναλωτών και λέκτορας στο Manchester Metropolitan University, εξήγησε ότι ο ενθουσιασμός γύρω από το προϊόν οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα social media και ιδιαίτερα στη νεότερη γενιά καταναλωτών.

«Είναι αποκλειστικό, πολυτελές και δίνει στους καταναλωτές πρόσβαση σε ένα brand όπως η Audemars Piguet, που υπό κανονικές συνθήκες δεν θα μπορούσαν να αποκτήσουν», σημείωσε.

Πρόσθεσε ακόμη ότι πολλοί καταναλωτές δεν έχουν καταλάβει πως το προϊόν δεν αποτελεί περιορισμένη έκδοση.

Πηγή: skai.gr

