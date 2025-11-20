Ένα ισπανικό δικαστήριο διέταξε την Meta, ιδιοκτήτρια του Facebook, να καταβάλει 479 εκατομμύρια ευρώ (552 εκατομμύρια δολάρια) σε ισπανικά ψηφιακά μέσα ενημέρωσης για πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού και παραβίαση του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των δεδομένων, μια απόφαση την οποία η εταιρεία θα προσβάλει, σημειώνει το Reuters.

Το Εμπορικό Δικαστήριο της Μαδρίτης ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η αποζημίωση, η οποία θα καταβληθεί σε 87 εκδότες ψηφιακών μέσων ενημέρωσης και πρακτορεία ειδήσεων, συνδέεται με τη χρήση προσωπικών δεδομένων από τη Meta για διαφήμιση στο Facebook και το Instagram.

Ανέφερε ότι ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός είχε αποκτήσει «σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα» στην ισπανική αγορά διαδικτυακής διαφήμισης μέσω της παράνομης επεξεργασίας δεδομένων χρηστών.

Η Meta δήλωσε ότι διαφωνεί με την απόφαση και θα ασκήσει έφεση.

«Πρόκειται για μια αβάσιμη αξίωση που στερείται οποιουδήποτε αποδεικτικού στοιχείου για την υποτιθέμενη ζημιά και αγνοεί σκόπιμα τον τρόπο λειτουργίας της διαδικτυακής διαφημιστικής βιομηχανίας», ανέφερε εκπρόσωπος της Meta σε δήλωση που έστειλε στο Reuters.

«Η Meta συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και έχει παράσχει σαφείς επιλογές, διαφανείς πληροφορίες και έχει δώσει στους χρήστες μια σειρά από εργαλεία για τον έλεγχο της εμπειρίας τους στις υπηρεσίες μας», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η Meta είχε παραβιάσει τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ, παραβιάζοντας έτσι και τον ισπανικό νόμο περί ανταγωνισμού.

Η καταγγελία που υπέβαλαν τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης επικεντρώθηκε στην αλλαγή της νομικής βάσης της Meta για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων όταν τέθηκε σε ισχύ ο ΓΚΠΔ τον Μάιο του 2018.

Η Meta μεταπήδησε από τη συγκατάθεση των χρηστών στην «αναγκαιότητα για την εκτέλεση μιας σύμβασης» για να δικαιολογήσει τις διαφημίσεις. Οι ρυθμιστικές αρχές έκριναν αργότερα ότι η βάση αυτή ήταν ανεπαρκής.

Τον Αύγουστο του 2023, η Meta επανήλθε στη συγκατάθεση ως νομική βάση. Ο δικαστής εκτίμησε ότι σε αυτά τα πέντε χρόνια, η Meta κέρδισε τουλάχιστον 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ από διαφημίσεις και θεώρησε το σύνολο του ποσού ως αποκτηθέν κατά παράβαση του ΓΚΠΔ.

Μια παρόμοια αγωγή βρίσκεται επί του παρόντος υπό εξέταση στη Γαλλία.

Η απόφαση, η οποία υπόκειται σε έφεση, είναι η τελευταία σε μια σειρά προστίμων που έχει επιβληθεί στη Meta στην Ευρώπη.

Πέρυσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο σχεδόν 800 εκατομμυρίων ευρώ στη Meta για τη σύνδεση της υπηρεσίας διαδικτυακών αγγελιών Facebook Marketplace με το κοινωνικό δίκτυο Facebook και για την επιβολή αθέμιτων εμπορικών όρων σε άλλους παρόχους υπηρεσιών διαδικτυακών αγγελιών.

Η αριστερή κυβέρνηση της Ισπανίας έχει επίσης στοχεύσει τις φερόμενες παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής από τη Meta, με τον πρωθυπουργό Pedro Sanchez να δηλώνει την Τετάρτη ότι μια επιτροπή της κάτω βουλής θα διερευνήσει τη Meta για φερόμενη χρήση ενός κρυφού μηχανισμού για την παρακολούθηση της δραστηριότητας στο διαδίκτυο των χρηστών συσκευών Android. Η Meta δήλωσε ότι θα συνεργαστεί με τις ισπανικές αρχές για το θέμα.

