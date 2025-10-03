Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μέσω θυρίδων παραδίδεται πλέον το 40% των δεμάτων στη χώρα μας

Από τα 255 lockers σε 30 σημεία το 2021, στις 270.000 σε 5.300 μέρη σήμερα - Ο μεγαλύτερος «παίκτης» η Box Now με 163.000 θυρίδες σε 2.200 σημεία πανελλαδικά

Box Now

Μέσω θυρίδων παραδίδεται πλέον το 40% των δεμάτων στη χώρα μας. Οι αυτοματοποιημένες θυρίδες, τα γνωστά στο ευρύ κοινό lockers, κατά τον αγγλικό όρο, σημειώνουν ραγδαία ανάπτυξη. 

Πριν από μόλις 4 χρόνια (2021) στην Ελλάδα υπήρχαν 255 θυρίδες παραλαβής δεμάτων σε 30 σημεία. Σήμερα, οι αυτοματοποιημένες θυρίδες των μεγαλύτερων παικτών της εν λόγω αγοράς, ανέρχονται στις 270.000 σε πάνω από 5.300 σημεία στην επικράτεια. 

Μεγαλύτερο πλεονέκτημα των lockers αποτελεί η δυνατότητα του καταναλωτή να παραλάβει όλο το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα.

Ο μεγαλύτερος «παίκτης» στην Ελλάδα σε αυτήν την αγορά, με αποκλειστική δραστηριότητα στις θυρίδες, η Box Now, διαθέτει σήμερα 163.000 θυρίδες (θέσεις) σε 2.200 σημεία πανελλαδικά, καλύπτοντας αυτήν τη στιγμή το 94% του πληθυσμού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: καταναλωτές
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark