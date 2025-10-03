Μέσω θυρίδων παραδίδεται πλέον το 40% των δεμάτων στη χώρα μας. Οι αυτοματοποιημένες θυρίδες, τα γνωστά στο ευρύ κοινό lockers, κατά τον αγγλικό όρο, σημειώνουν ραγδαία ανάπτυξη.

Πριν από μόλις 4 χρόνια (2021) στην Ελλάδα υπήρχαν 255 θυρίδες παραλαβής δεμάτων σε 30 σημεία. Σήμερα, οι αυτοματοποιημένες θυρίδες των μεγαλύτερων παικτών της εν λόγω αγοράς, ανέρχονται στις 270.000 σε πάνω από 5.300 σημεία στην επικράτεια.

Μεγαλύτερο πλεονέκτημα των lockers αποτελεί η δυνατότητα του καταναλωτή να παραλάβει όλο το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα.

Ο μεγαλύτερος «παίκτης» στην Ελλάδα σε αυτήν την αγορά, με αποκλειστική δραστηριότητα στις θυρίδες, η Box Now, διαθέτει σήμερα 163.000 θυρίδες (θέσεις) σε 2.200 σημεία πανελλαδικά, καλύπτοντας αυτήν τη στιγμή το 94% του πληθυσμού.

Πηγή: skai.gr

