Η Καπνοβιομηχανία «Γ.Α. Κεράνης Α.Ε.» ήταν μια από τις πρώτες και για μια περίοδο από τις μεγαλύτερες Ελληνικές καπνοβιομηχανίες και έδρευε στον Πειραιά, στην οδό Αθηνών 39. Το κτίριο του Κεράνη αποτέλεσε βιομηχανικό σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής και τώρα θα μετατραπεί σε ένα υπερπολυτελές συγκρότημα κατοικιών με καταστήματα, χώρους εστίασης και γραφεία.

Το έργο Keranis Residences έχει αναλάβει ο καναδικός όμιλος εταιρειών Mercan Group.

Όπως τονίστηκε κατά τη διάρκεια παρουσίασης του έργου, με την ολοκλήρωσή του μεταμορφώνεται το ιστορικό κτίριο της Keranis σε σύγχρονο συγκρότημα μικτής χρήσης με 408 κατοικίες, χώρους εστίασης, καταστήματα και υποδομές ευεξίας, δίνοντας νέα πνοή στην αστική ζωή της πόλης.

Το συγκρότημα θα έχει συνολική επιφάνεια 29.900 τετραγωνικά μέτρα, με έξι ορόφους, ενώ θα διαθέτει 408 πλήρως επιπλωμένες κατοικίες, έχοντας στον πυρήνα του ως προτεραιότητα την ενεργειακή απόδοση, προσφέροντας μία ποικιλία από στούντιο ανοιχτού χώρου έως διαμερίσματα ενός και δύο υπνοδωματίων.

Σχεδιασμένη με γνώμονα το σύγχρονο τρόπο ζωής, κάθε μονάδα εκτείνεται από 44 έως 69 τετραγωνικά μέτρα, αντανακλώντας την αυξανόμενη ζήτηση για υψηλής ποιότητας σύγχρονες κατοικίες στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.

Το Keranis Residences, μεταξύ άλλων, θα διαθέτει Rooftop Garden με πανοραμική θέα στην πόλη, εστιατόρια, καφετέριες και καταστήματα λιανικής πώλησης, καθώς και γυμναστήριο και ειδικά διαμορφωμένους εξωτερικούς χώρους αναψυχής.

Επίσης, θα υπάρχουν χώροι γραφείων και επαγγελματικές εγκαταστάσεις στους κάτω ορόφους.

Την εμπιστοσύνη τους στις προοπτικές της ελληνικής αγοράς real estate εξέφρασαν ο πρόεδρος του καναδικού ομίλου εταιρειών Mercan Group, Jerry Morgan και ο πρόεδρος της Mercan Capital Greece, Θεόδωρος Κιουτσούκης, παρουσιάζοντας το έργο Keranis Residences στον Πειραιά και επισημαίνοντας πως οι εργασίες εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν αρχές του 2026 και το έργο θα παραδοθεί στα τέλη του 2027.

Με άμεση πρόσβαση στο ιστορικό λιμάνι του Πειραιά, στο κέντρο της Αθήνας και στην αθηναϊκή Ριβιέρα μέσω μετρό, τρένου, τραμ, αυτοκινητοδρόμου και λεωφορείων, το Keranis Residences, όπως υπογραμμίστηκε, θα συνδυάζει μία εξαιρετική τοποθεσία με απρόσκοπτη συνδεσιμότητα και ένα ιδανικό περιβάλλον για οικογένειες, νέους επαγγελματίες και διεθνείς επενδυτές.

Το έργο έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες άδειες από τις ελληνικές Αρχές για να προχωρήσει η κατασκευή του. Η εταιρεία έχει ξεκινήσει τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την παράδοση του χώρου στην κατασκευαστική, η οποία θα εκτελέσει την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

Η συγκεκριμένη επένδυση, βασισμένη στην αστική ανάπτυξη, με τον μετασχηματισμό του κτιρίου, όπως έχει ανακοινωθεί, θα προσδώσει σημαντική οικονομική και κοινωνική αξία στην περιοχή του Πειραιά.

Παράλληλα, το έργο θα δημιουργήσει εκατοντάδες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας στους τομείς των κατασκευών, της μηχανικής, της διαχείρισης ακινήτων και στο real estate, ενώ παράλληλα θα τονώσει την τοπική επιχειρηματική δραστηριότητα με τους εμπορικούς χώρους και την αυξημένη κίνηση, μέσω προσέλευσης κόσμου στην περιοχή.

Όπως επισημάνθηκε, η Mercan βρίσκεται σε αναζήτηση και νέων επενδύσεων στην Ελλάδα, στο τομέα των ακινήτων και των ξενοδοχείων (ήδη δραστηριοποιείται στην Κέρκυρα με μία μονάδα), έχοντας ως στόχο τουλάχιστον μία μεγάλη επένδυση σε ετήσια βάση για τα επόμενα χρόνια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.