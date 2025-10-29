Η Nvidia έγραψε ιστορία: Έγινε η πρώτη εταιρεία που έφτασε τα $5 τρισ. σε κεφαλαιοποίηση

Η Nvidia έγραψε ιστορία σήμερα, καθώς έγινε η πρώτη εταιρεία που έφτασε σε κεφαλαιοποίηση τα 5 τρισ. δολάρια, συνεχίζοντας την ισχυρή άνοδο που την έχει εδραιώσει στο επίκεντρο της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Ειδικότερα, οι μετοχές της Nvidia σημειώνουν άνοδο άνω του 4% την Τετάρτη, καθιστώντας τον τεχνολογικό γίγαντα την πρώτη εταιρεία που ξεπέρασε το όριο των 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε κεφαλαιοποίηση.

Αυτό το εξαιρετικό επίτευγμα αντικατοπτρίζει την αξιοσημείωτη άνοδο της εταιρείας, η οποία εξελίχθηκε από έναν εξειδικευμένο επεξεργαστή βιντεοπαιχνιδιών σε έναν κρίσιμο παράγοντα στην έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Η μετοχή της Nvidia, η οποία έκλεισε με άνοδο 5% την Τρίτη, έχει σημειώσει άνοδο άνω του 50% από την αρχή του έτους.

Η τελευταία άνοδος έρχεται λίγο μετά την ανακοίνωση του CEO της εταιρείας, Jensen Huang, ότι η Nvidia αναμένει παραγγελίες για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης αξίας 500 δισ. δολαρίων καθώς και σχέδια για την κατασκευή επτά νέων υπερυπολογιστών για την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Ξεχωριστά, η Nvidia ανακοίνωσε την Τρίτη ότι αποκτά μερίδιο 1 δισ. δολαρίων στη Nokia, δημιουργώντας μια στρατηγική συνεργασία με την εταιρεία δικτύωσης για την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς τεχνολογίας κινητής τηλεφωνίας 6G.

Οι μετοχές των ΗΠΑ, τροφοδοτούμενες από το εμπόριο τεχνητής νοημοσύνης, ανέβηκαν σε ιστορικά υψηλά την Τρίτη. Οι κύριοι δείκτες ενισχύθηκαν από τα κέρδη στον τομέα της τεχνολογίας, με τις Apple και Microsoft να φτάνουν σε κεφαλαιοποίηση άνω των 4 τρισ. δολαρίων μετά την άνοδο των μετοχών τους.

Η εκρηκτική άνοδος των αμερικανικών μετοχών έρχεται εν μέσω ανησυχιών για φούσκα, ιδίως καθώς οι δαπάνες στην τεχνητή νοημοσύνη έχουν οδηγήσει σε ρεκόρ συναλλαγών και αποτιμήσεων.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Τράπεζα της Αγγλίας έγιναν τα τελευταία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που προειδοποίησαν ότι οι παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές ενδέχεται να βρεθούν σε δύσκολη θέση εάν πέσει η όρεξη των επενδυτών για τεχνητή νοημοσύνη.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Ark Invest, Cathie Wood, επισήμανε την Τρίτη την πιθανότητα μιας «επαλήθευσης της πραγματικότητας» όσον αφορά τις αποτιμήσεις της τεχνητής νοημοσύνης στο εγγύς μέλλον, αλλά απέρριψε τους φόβους για μια φούσκα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. «Αν οι προσδοκίες μας για την τεχνητή νοημοσύνη... είναι σωστές, βρισκόμαστε στην αρχή μιας τεχνολογικής επανάστασης», δήλωσε η Wood στο CNBC.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.