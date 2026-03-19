Η Nova διευρύνει το πρόγραμμα επιβράβευσης με νέες συνεργασίες στην εστίαση

Η Nova ενισχύει περαιτέρω την εμπειρία επιβράβευσης των συνδρομητών της, μέσα από τη συνεργασία της με το PADU, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη αξία στην καθημερινότητά τους, με αποκλειστικές εκπτώσεις και μοναδικά deals σε αγαπημένα brands φαγητού και καφέ.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, από τον πρωινό καφέ και το lunch break έως το βραδινό με την παρέα, οι συνδρομητές της Nova απολαμβάνουν μοναδικές προσφορές σε κορυφαίες αλυσίδες εστίασης, όπως Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Koutsi Katsika, Hard Rock Café, Street Wok, Crats Fried Chicken, Butcher’s Burger, Gellissimo και L’ Artigiano, καθώς και σε επιλεγμένα τοπικά καταστήματα που συμμετέχουν στην πλατφόρμα του PADU, όπως τα The Sushi Bar, Mystic Pizza, Señor Tacos, Look Me και πολλά ακόμη.

Τα περισσότερα από τα παραπάνω brands συναντώνται καθημερινά σε αγαπημένα σημεία της πόλης, εκεί όπου ο καφές, το φαγητό και η έξοδος γίνονται μέρος της καθημερινής εμπειρίας.

Οι προσφορές εμπλουτίζονται διαρκώς, προσφέροντας ακόμη περισσότερες επιλογές και μεγαλύτερη εξοικονόμηση, ενώ η ενεργοποίηση και η εξαργύρωσή τους πραγματοποιούνται εύκολα και γρήγορα μέσα από το PADU app, εξασφαλίζοντας μια απλή και φιλική εμπειρία χρήσης.

Το πρόγραμμα επιβράβευσης της Nova, σε συνεργασία με το PADU, προσφέρει μεγαλύτερη ευκολία και περισσότερα προνόμια για όλους τους συνδρομητές, κάνοντας κάθε στιγμή της ημέρας πιο απολαυστική. Οι συνδρομητές μπορούν να κατεβάσουν την εφαρμογή PADU από το Play Store ή το App Store, να εγγραφούν ως πελάτες της Nova και να ξεκινήσουν αμέσως να απολαμβάνουν τα προνόμια.

Πηγή: skai.gr

