Στον χρηματιστηριακό δείκτη FTSE 100 εντάχθηκε η METLEN, λίγες εβδομάδες μετά την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, γνωστοποίησε ο πρόεδρος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα:

«Η ένταξη της METLEN στον δείκτη FTSE 100, σε χρόνο λιγότερο από έναν μήνα μετά την εισαγωγή μας στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία διεθνούς ανάπτυξης και εξωστρέφειας της εταιρείας μας. Αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στο όραμά μας και στην ικανότητά μας να δημιουργούμε βιώσιμη ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο. Είμαστε περήφανοι που είμαστε η πρώτη ελληνική πολυεθνική που πετυχαίνει αυτό το ορόσημο και εντάσσεται στον FTSE 100 διαπραγματευόμενη σε Ευρώ.

Αυτό το επίτευγμα είναι το αποτέλεσμα πολλών ετών σκληρής δουλειάς από πολλούς ανθρώπους. Δημιουργεί σε όλους μας αυξημένο το αίσθημα ευθύνης να συνεχίσουμε με την ίδια δυναμική και ακόμη πιο δυνατά τα επόμενα χρόνια, πετυχαίνοντας σταθερά τους στόχους μας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

