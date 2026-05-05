Έναρξη νέας εφαρμογής Φακέλου Ασφάλισης Υγείας από τον ΕΟΠΥΥ

Σε παραγωγική λειτουργία τίθεται από σήμερα η νέα εφαρμογή του Φακέλου Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ), στο πλαίσιο του έργου Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ΕΟΠΥΥ.

Η νέα εφαρμογή είναι διαθέσιμη μέσω του συνδέσμου: Νέος Φάκελος Ασφάλισης Υγείας: .

Η έως σήμερα υφιστάμενη εφαρμογή θα ανακατευθύνει τους χρήστες στη νέα εφαρμογή, ώστε να διασφαλιστούν η ομαλή μετάβαση και η αδιάλειπτη εξυπηρέτηση. Η μετάβαση στη νέα εφαρμογή αποτελεί ακόμη ένα βήμα για την αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ και την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.

Μέσω του νέου περιβάλλοντος επιδιώκεται η πιο άμεση και εύχρηστη πρόσβαση των πολιτών στις διαθέσιμες πληροφορίες του Φακέλου Ασφάλισης Υγείας, με βελτιωμένη εμπειρία πλοήγησης, ενισχυμένη λειτουργικότητα και μεγαλύτερη ασφάλεια στη χρήση της υπηρεσίας.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της υπηρεσίας, η πρόσβαση στη νέα εφαρμογή πραγματοποιείται, πλέον, αποκλειστικά μέσω χρήσης ασφαλούς πιστοποίησης της ΓΓΠΣ (κωδικοί taxisnet), με χρήση των προσωπικών κωδικών του κάθε χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο καταργείται η ανάγκη χρήσης ξεχωριστών κωδικών ΦΑΥ, απλοποιείται η διαδικασία εισόδου και ενισχύεται περαιτέρω η ασφάλεια και η ταυτοποίηση των χρηστών, αξιοποιώντας έναν ήδη καθιερωμένο και αξιόπιστο μηχανισμό πρόσβασης στις ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου.

Αυτή η αλλαγή αποτελεί μέρος της συνολικής προσπάθειας εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ, με στόχο την ευκολότερη, ασφαλέστερη και πιο φιλική εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.

«Η νέα εφαρμογή συμβάλλει στη συνολική προσπάθεια εκσυγχρονισμού των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Οργανισμού, μειώνοντας την ανάγκη φυσικής παρουσίας και διευκολύνοντας την πρόσβαση των ασφαλισμένων σε ψηφιακές υπηρεσίες υγείας με πιο γρήγορο, ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο», αναφέρει ανακοίνωση του Οργανισμού.

Η υλοποίηση του έργου, το οποίο αποτελεί υποέργο της ευρύτερης Δράσης του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Τομέα Υγείας (Δράση 16752), γίνεται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος NextGenerationEU.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή υποστήριξη οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στα αρμόδια κανάλια εξυπηρέτησης του ΕΟΠΥΥ και στο τμήμα εξυπηρέτησης χρηστών στο edapy@eopyy.gov.gr.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

