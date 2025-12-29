Παραγγελίες για δεκάδες αεροσκάφη, αξίας άνω των 8 δισ. ευρώ, με δύο κινεζικές αεροπορικές εταιρείες υπέγραψε η Airbus SE, στο πλαίσιο της προσπάθειας του ευρωπαϊκού κατασκευαστή αεροσκαφών να διευρύνει το μερίδιό του στην μεγαλύτερη οικονομία της Ασίας.

Η κινεζική Juneyao Airlines αναμένεται να αγοράσει 25 αεροσκάφη Airbus A320, αξίας 4,1 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με εταιρική ανακοίνωση που κατέθεσε στο χρηματιστήριο της Σαγκάης τη Δευτέρα. Η Spring Airlines ανέφερε επίσης σε ανακοίνωσή της ότι σκοπεύει να αγοράσει 30 αεροσκάφη του ίδιου μοντέλου στενής ατράκτου από την Airbus, επίσης έναντι 4,1 δισ. δολαρίων.

Στις ανακοινώσεις σημειώνεται ότι το κόστος των συμφωνιών υπολογίστηκε με βάση τις τιμές καταλόγου, χωρίς να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η Airbus αυξάνει σταθερά το μερίδιό της στην αγορά της Κίνας, έχοντας ως «όπλο» και τη γραμμή τελικής συναρμολόγησης των αεροσκαφών της διμοφιλούς οικογένειας Α320 στην Τιαντζίν.

Το Bloomberg πάντως, είχε μεταδώσει νωρίτερα φέτος ότι η Κίνα βρίσκεται σε συνομιλίες με Airbus και Boeing για την αγορά εκατοντάδων αεροσκαφών για κρατικές αεροπορικές εταιρείες.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.