H Rheinmetall πάει παντού

Οι παραγγελίες έρχονται βροχή, τα νέα εργοστάσια ανοίγουν το ένα μετά το άλλο στην Ανατολική Ευρώπη και τα κέρδη της συνεχίζουν να κινούνται σε αστρονομικά ύψη.Είναι το ισχυρό χαρτί της γερμανικής βιομηχανίας. Η μετοχή της από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία έχει ανέβει κατά 1.700%, όσο αστρονομικό και αν ακούγεται αυτό το νούμερο. Η γερμανική πολεμική βιομηχανία Rheinmetall ήταν πάντα ένας ισχυρός παγκόσμιος παίκτης με παρουσία σε 30 χώρες, 174 μονάδες παραγωγής και 40.000 εργαζόμενους παγκοσμίως. Ο κύκλος εργασιών της το 2024 έφτασε τα 9,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι η μεγάλη κερδισμένη της αποκαλούμενης Zeitenwende της Γερμανίας, αλλά και της απόφασης συνολικά των κρατών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ να αυξήσουν σημαντικά τις αμυντικές τους δαπάνες.



Αλλά ο τρόπος με τον οποίο σχεδόν καθημερινά έρχονται ανακοινώσεις για νέες παραγγελίες ή ακόμα και για το άνοιγμα νέων εργοστασίων είναι πραγματικά εντυπωσιακός. Θυμίζει σχεδόν εκστρατεία franchise κάποιας εταιρείας του χώρου της εστίασης. Αρκεί να δει κανείς μόνο τις ειδήσεις της τελευταίας εβδομάδας.

Πηγή: Deutsche Welle

Στη ΒουλγαρίαΤην τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου ο Διευθύνων Σύμβουλος της, Αρμιν Πάπεργκερ βρέθηκε στη Βουλγαρία και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την κυβέρνηση της χώρας για τις διαδικασίες εξπρές στην έγκριση μιας κοινοπραξίας με την βουλγαρική VMZ, για μια επένδυση ύψους 1 δισ. ευρώ σε μια έκταση 100 εκταρίων. Στόχος η λειτουργία μέσα στο 2027 μονάδας ικανής να παράγει μέχρι και 100.000 βλήματα ετησίως. Διόλου τυχαία λίγες ημέρες νωρίτερα είχε ταξιδέψει στη Σόφια ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, και είχε προλειάνει το έδαφος σχετικά.Στη ΛιθουανίαΣτις αρχές αυτής της εβδομάδας ο Πάπεργκερ βρέθηκε στην Λιθουανία. Εκεί που τους τελευταίους μήνες έχουν επίσης ταξιδέψει τόσο ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί, αλλά και ο ίδιος ο καγκελάριος Μερτς. Εκεί ανακοινώθηκε μια επένδυση ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ σε μια έκταση ίση με 300 ποδοσφαιρικά γήπεδα που ήδη από το 2026 εκτιμάται ότι θα παράγει δεκάδες χιλιάδες βλήματα για πυροβόλα 155 χιλιοστών. Περαιτέρω επέκταση είναι μέσα στο πρόγραμμα για το 2027. Παρούσα και εδώ η πρωθυπουργός της χώρας, Ίνγκα Ρουγκινίενε. «Αυτή η φιλία και συνεργασία σημαίνει πολλά για εμάς. Σημαίνει ότι δεν είμαστε μόνοι μας στην Ευρώπη. Είμαστε σε μια ομάδα. Μας δημιουργεί δηλαδή ένα αίσθημα ασφάλειας».O Άρμιν Πάπεργκερ προτίμησε να σταθεί στην πρακτική πλευρά του έργου. «Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό σχέδιο για την ανατολική πτέρυγα της Ευρώπης από λογιστικής άποψης. Γιατί όταν παράγουμε στη Γερμανία ή τη Δυτική Ευρώπη τα logistics αποτελούν σημαντικό πρόβλημα». Tα βλήματα λοιπόν θα παράγονται ακριβώς για εκεί που πιθανώς θα χρειαστούν, αφού στη Γερμανία μεγάλο μέρος της πολιτικής ηγεσίας θεωρεί έναν πόλεμο με τη Μόσχα αν όχι αναπόφευκτο, τουλάχιστον αποτρεπτέο μέσω της ισχύος και των εξοπλισμών. Η ιστορία θα δείξει αν αυτή η σκέψη είναι σωστή.Στην ΙταλίαΤην Τετάρτη ήρθε τέλος και η είδηση από την Ιταλία. Ο στρατός της χώρας ολοκλήρωσε την παραγγελία συνολικά 21 αρμάτων μάχης τύπου A2CS, τα οποία κατασκευάζει η κοινοπραξία 50/50 της Rheinmetall με την επίσης κορυφαία αμυντική βιομηχανία της Ιταλίας Leonardo. Μάλιστα το πρώτο όχημα, όπως ανακοινώθηκε, θα είναι έτοιμο προς παράδοση πριν από το τέλος του χρόνου.Η παράδοση αποτελεί μέρος του προγράμματος A2CS – Armoured Combat System (AICS – Armoured Infantry Combat System), το οποίο περιλαμβάνει την απόκτηση συνολικά 1.050 τεθωρακισμένων οχημάτων και, μαζί με το πρόγραμμα του Main Battle Tank, θα ανανεώσει τον στόλο βαρέων οχημάτων του Ιταλικού Στρατού. «Η ίδρυση της κοινοπραξίας μεταξύ της Leonardo και της Rheinmetall αποσκοπεί στη δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού ηγέτη στην αγορά για την ανάπτυξη και παραγωγή στρατιωτικών οχημάτων μάχης στην Ευρώπη», όπως αναφέρει το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα της εταιρείας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.