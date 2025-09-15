Τα τρία τρισ. δολάρια έφτασε η κεφαλαιοποίηση της Alphabet -μητρική της Google- τη Δευτέρα, σπάζοντας ένα φράγμα που ελάχιστες εταιρείες στον κόσμο έχουν καταφέρει.

Η μετοχή της Αlphabet σημειώνει άνοδο 3% προσυνεδριακά, συνεχίζοντας το ράλι του τελευταίου μήνα.

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μετοχή έχει σημειώσει άνoδο άνω του 21%.

Η Alphabet γίνεται μέλος ενός πολύ κλειστού κλαμπ με κεφαλαιοποίηση άνω των 3 τρισ. δολαρίων.

Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Nvidia με 4,28 τρισ. και στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Microsoft με 3,8 τρισεκατομμύρια.

Πηγή: skai.gr

