Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μέλος ενός κλειστού κλαμπ η Google - Έφτασε τα 3 τρισ. δολάρια σε κεφαλαιοποίηση

Η μετοχή κινείται ανοδικά κατά 3% προσυνεδριακά σημειώνοντας ένα σπάνιο επίτευγμα - Τις τελευταίες 30 ημέρες, η εταιρεία «τρέχει» ένα ράλι άνω του 21%

Google

Τα τρία τρισ. δολάρια έφτασε η κεφαλαιοποίηση της Alphabet -μητρική της Google- τη Δευτέρα, σπάζοντας ένα φράγμα που ελάχιστες εταιρείες στον κόσμο έχουν καταφέρει.

Η μετοχή της Αlphabet σημειώνει άνοδο 3% προσυνεδριακά, συνεχίζοντας το ράλι του τελευταίου μήνα.

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μετοχή έχει σημειώσει άνoδο άνω του 21%.

Η Alphabet γίνεται μέλος ενός πολύ κλειστού κλαμπ με κεφαλαιοποίηση άνω των 3 τρισ. δολαρίων.

Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Nvidia με 4,28 τρισ. και στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Microsoft με 3,8 τρισεκατομμύρια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: μετοχές Google Wall Street
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark