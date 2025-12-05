Τι μπορεί να σταθεί εμπόδιο στο deal «μαμούθ» μεταξύ Netflix και Warner - Ο ρόλος του Τραμπ και της Paramount

Η Netflix κατέληξε σε συμφωνία για την εξαγορά ενός από τα πιο φημισμένα στούντιο του Χόλιγουντ. Ωστόσο, ένας ανταγωνιστής και η κυβέρνηση Τραμπ ενδέχεται να αντιδράσουν, σημειώνουν οι New York Times. Υπενθυμίζεται ότι όπως έγινε γνωστό νωρίτερα σήμερα, η Netflix Inc. προχωρά στην εξαγορά της Warner Bros. Discovery Inc. έναντι 72 δισ. δολαρίων, ενώνοντας τις δυνάμεις της κορυφαίας υπηρεσίας streaming επί πληρωμή στον κόσμο με ένα από τα παλαιότερα στούντιο του Χόλιγουντ.

Όπως σημειώνουν όμως οι NYT, η τύχη της συμφωνίας θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από το πώς θα ορίσουν οι ρυθμιστικές αρχές στις ΗΠΑ και σε άλλες αγορές την εξαγορά της εταιρείας. Εάν θεωρηθεί ότι η εξαγορά γίνεται στο πλαίσιο των υπηρεσιών streaming, η συμφωνία ενδέχεται να μπλοκαριστεί, σε διαφορετική περίπτωση, η εξαγορά θα μπορεί να προχωρήσει.

Η Warner Bros., το εκατονταετές στούντιο πίσω από τα Χάρι Πότερ, Μπάτμαν και πολλές άλλους μεγάλους τίτλους, επέλεξε έναν υποψήφιο νέο ιδιοκτήτη. Το Netflix.

Η νίκη του γίγαντα του streaming σε έναν από τους πιο σκληρούς πλειστηριασμούς που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στο Χόλιγουντ μπορεί να αναδιαμορφώσει τον κλάδο και θέτει ερωτήματα σχετικά με το αν οι ανταγωνιστές της Netflix, και ιδίως η Paramount, μπορούν να βρουν έναν τρόπο να σταματήσουν τη συμφωνία.

Η εταιρεία Netflix συμφώνησε να εξαγοράσει την κινηματογραφική και τηλεοπτική επιχείρηση της Warner Bros. Discovery και την υπηρεσία streaming HBO Max, όπως ανακοίνωσαν οι εταιρείες την Παρασκευή. Η συναλλαγή - που αποτελείται από 23,25 δολάρια σε μετρητά και 4,50 δολάρια σε μετοχές της Netflix ανά μετοχή της Warner Bros. Discovery - αποτιμά τη Warner Bros. Discovery συνολικά σε 72 δισ. δολάρια, πολύ πάνω από την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας που ήταν στα 60 δισ. δολάρια στο κλείσιμο των συναλλαγών την Πέμπτη.

Η πώληση αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης των καλωδιακών καναλιών της Warner Bros. Discovery, συμπεριλαμβανομένων των CNN και Food Network, σε μια ξεχωριστή εταιρεία, την Discovery Global.

Η Netflix, μαζί με την Paramount και την Comcast, είχε υποβάλει προσφορές εξαγοράς για μέρος ή το σύνολο της Warner Bros. Οι εταιρείες εκτιμούν ότι η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί σε 12 έως 18 μήνες.

Η Netflix πραγματοποιεί μια «επανάσταση» στο Χόλιγουντ. Αποτελεί ήδη τη μεγαλύτερη υπηρεσία συνδρομητικού streaming στον κόσμο, με περισσότερους από 300 εκατ. συνδρομητές. Μια συμφωνία για τα περιουσιακά στοιχεία της Warner Bros. Discovery θα της προσφέρει έναν τεράστιο θησαυρό νέου περιεχομένου, καθώς και μεγαλύτερη επιρροή στις αλυσίδες κινηματογραφικών αιθουσών, τα συνδικάτα του κλάδου ψυχαγωγίας και αλλού.

«Μαζί, μπορούμε να προσφέρουμε στο κοινό περισσότερα από αυτά που αγαπά και να συμβάλουμε στον καθορισμό του επόμενου αιώνα της αφήγησης», δήλωσε μέσω ανακοίνωσης ο Ted Sarandos, συν-διευθύνων σύμβουλος της Netflix. «Έχουμε ήδη απίστευτες σειρές και ταινίες και ένα εξαιρετικό επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο λειτουργεί για τα ταλέντα, για τους καταναλωτές και για τους μετόχους. Αυτή είναι μια σπάνια ευκαιρία», είπε. «Θα μας βοηθήσει να πετύχουμε την αποστολή μας να διασκεδάσουμε τον κόσμο και να φέρνουμε τους ανθρώπους κοντά μέσω υπέροχων ιστοριών».

Οι πιθανότητες νίκης της Netflix θεωρούνταν απίθανες. Τα στελέχη της Netflix δήλωσαν ότι τείνουν να είναι δημιουργοί και όχι αγοραστές - η εταιρεία δεν έχει πραγματοποιήσει ποτέ εξαγορά τέτοιου μεγέθους - και η προτίμηση της εταιρείας για streaming κάνει πολλούς να πιστέψουν ότι ενδέχεται να μην προβάλει τις ταινίες της Warner Bros. στους κινηματογράφους.

Ωστόσο, η Netflix υπέβαλε την υψηλότερη προσφορά. Προσέφερε επίσης 5,8 δισ. δολάρια ως αποζημίωση σε περίπτωση που η συμφωνία δεν προχωρήσει και δεσμεύτηκε να συνεχίσει να προβάλλει ταινίες της Warner Bros. στους κινηματογράφους.

Αναμένεται όμως να υπάρξει αντίσταση στη συμφωνία με τη Netflix. Η Paramount κατηγόρησε τη Warner Bros. ότι ευνοεί αθέμιτα τη Netflix. Σε επιστολή προς την Warner Bros. Discovery, οι δικηγόροι της Paramount υποστήριξαν ότι μια συμφωνία με τη Netflix θα «εδραιώσει και θα επεκτείνει την παγκόσμια κυριαρχία της Netflix σε ένα θέμα που δεν επιτρέπεται από τους εγχώριους ή ξένους νόμους περί ανταγωνισμού».

Το γεγονός αυτό αυξάνει την πιθανότητα η Paramount να προσπαθήσει να πείσει την κυβέρνηση Τραμπ να μπλοκάρει τη συμφωνία με τη Netflix για αντιμονοπωλιακούς λόγους, μια απειλή που είναι πολύ πιθανή, δεδομένων των στενών δεσμών της με τον Λευκό Οίκο. Εξάλλου, σύμφωνα με το CNBC που επικαλείται ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, η κυβέρνηση Τραμπ βλέπει τη συμφωνία μεταξύ Netflix και Warner Bros. Στο μεταξύ, αρκετές εξέχουσες προσωπικότητες του Χόλιγουντ έχουν επίσης εκφράσει την αντίθεσή τους προς τη Netflix, με τον σκηνοθέτη Τζέιμς Κάμερον να προειδοποιεί ότι μια τέτοια συμφωνία θα ήταν «καταστροφική».

Επομένως, η συγχώνευση ενδέχεται να τραβήξει την προσοχή των ρυθμιστικών αρχών, δεδομένου του μεγέθους των εκτεταμένων δραστηριοτήτων streaming της κάθε εταιρείας. Η Netflix ανέφερε ότι ξεπέρασε τους 300 εκατ. συνδρομητές παγκοσμίως στο τέλος του 2024, στην τελευταία φορά που δημοσίευσε τον αριθμό των συνδρομητών της. Η Warner Bros. Discovery ανέφερε από τη μεριά της ότι είχε 128 εκατ. συνδρομητές παγκοσμίως στις 30 Σεπτεμβρίου.

Η Paramount έκανε την πρώτη της προσπάθεια για τη Warner Bros. Discovery τον Σεπτέμβριο, υποβάλλοντας τρεις προσφορές πριν η WBD ξεκινήσει την επίσημη διαδικασία πώλησης. Η εταιρεία του David Ellison ήταν η μόνη που υπέβαλε προσφορά για το σύνολο του χαρτοφυλακίου της WBD - το κινηματογραφικό στούντιο, την επιχείρηση streaming και τα τηλεοπτικά δίκτυα.

Η τελική προσφορά της Paramount, που ελήφθη το βράδυ της Πέμπτης, ήταν στα 30 δολάρια ανά μετοχή, εξ ολοκλήρου σε μετρητά, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν στο CNBC άτομα που έχουν γνώση του θέματος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας. Η προσφορά της Paramount περιελάμβανε αποζημίωση ύψους 5 δισ. δολαρίων σε περίπτωση που η συναλλαγή δεν λάμβανε την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών μετά από περίπου 10 μήνες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

