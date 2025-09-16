Γερμανία: Στα 1,59 ευρώ έπεσε η τιμή του βουτύρου

Η απόφαση των Lidl να ρίξουν την τιμή βουτύρου στα 1,79 ευρώ πυροδότησε καθοδικό σπιράλ τιμών μεταξύ γερμανικών αλυσίδων. Στα Aldi κοστίζει από χθες 1,59.Οι εκπτωτικές αλυσίδες σουπερμάρκετ Aldi και Lidl έχουν μπει τις τελευταίες μέρες σε έναν σκληρό ανταγωνισμό για την χαμηλότερη τιμή βουτύρου. Στα σουπερμάρκετ Aldi μια συσκευασία 250 γραμμαρίων της ιδιωτικής ετικέτας Milsani κοστίζει από τη Δευτέρα 1,59 ευρώ. Με την τιμή αυτή η Aldi απαντά στα σουπερμάρκετ Lidl, τα οποία ανακοίνωσαν λίγο νωρίτερα ότι μειώνουν την τιμή της δικής τους ετικέτας Milbona στα 1,79 ευρώ.



Η σημαντική μείωση τιμών στις δύο αλυσίδες, κορυφαίους παίκτες στην γερμανική αγορά τροφίμων, συμπαρασύρει σειρά προϊόντων βουτύρου, όπως είναι για παράδειγμα το βιολογικό βούτυρο, το οποίο μειώθηκε από τη μια στιγμή στην άλλη κατά 50 λεπτά. Για παράδειγμα στη αλυσίδα Aldi το βιολογικό βούτυρο ιδιωτικής ετικέτας κοστίζει πλέον 3,49 ευρώ.

Πηγή: Deutsche Welle

Λειτουργεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των αλυσίδωνΗ ανακοίνωση της Lidl για σημαντική μείωση της τιμής βουτύρου πυροδότησε ένα καθοδικό σπιράλ τιμών σε σειρά αλυσίδων σουπερμάρκετ, όπως Aldi Nord, Aldi Süd, Edeka, Rewe, Netto, Norma και Penny. Συνήθως όταν κάποιες αλυσίδες σουπερμάρκετ προχωρήσουν σε μόνιμη μείωση τιμών σε προϊόντα που θεωρούνται από τους καταναλωτές βασικά, όπως είναι π.χ. το γάλα, τότε μοιραία ακολουθούν γρήγορα και οι ανταγωνιστές.Ας σημειωθεί ότι στη Γερμανία οι τιμές του βουτύρου μειώνονται σταθερά από τις αρχές Φεβρουαρίου, υποχωρώντας μάλιστα κάτω από το φράγμα των δύο ευρώ. Λίγους μόνο μήνες νωρίτερα οι φθηνότερες συσκευασίες βουτύρου εγχώριας παραγωγής είχαν φθάσει να καταρρίπτουν ρεκόρ τιμής. Ενδεικτικό ότι τον Οκτώβριο του 2024, οι καταναλωτές πλήρωναν 2,39 ευρώ για ένα πακέτο βούτυρο, περισσότερο από ποτέ.Χαμηλότερη παραγωγή, υψηλότερες τιμέςΣύμφωνα με τους ειδικούς σε ζητήματα τροφίμων, οι λόγοι για την εκτόξευση τιμών του βουτύρου κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς σχετίζονταν με τη παραγωγή μικρότερων ποσοτήτων, αλλά και τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε λιπαρά του νωπού γάλακτος. Ας σημειωθεί ότι το καλοκαίρι του 2024 η παραγωγή γάλακτος είχε περιοριστεί δραστικά και λόγω της νόσου του καταρροϊκού πυρετού στα βοοειδή.Στις τιμές βουτύρου έχουν καταγραφεί στη Γερμανία σημαντικές διακυμάνσεις τιμών τα τελευταία χρόνια. Το καλοκαίρι του 2023 οι καταναλωτές πλήρωναν στα περισσότερα καταστήματα 1,39 ευρώ για ένα βούτυρο ιδιωτικής ετικέτας. Οι τιμές στα ράφια συγκρίσιμων επώνυμων προϊόντων είναι πάντα υψηλότερες.Πηγή: dpa, afp

