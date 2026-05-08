Η Εθνική Τράπεζα στην Κύπρο καταγράφει, για ακόμα μία χρονιά, ισχυρή αναπτυξιακή πορεία επιβεβαιώνοντας τη συνεπή υλοποίηση της στρατηγικής της και τον ενεργό της ρόλο στη στήριξη της οικονομίας.

Ισχυρή ανάπτυξη με καταλύτη τον νέο δανεισμό

Ο νέος δανεισμός με βάση τα οικονομικά της αποτελέσματα για το έτος 2025, ανήλθε σε €1,3 δισ., αποτελώντας τον βασικό μοχλό ανάπτυξης της Τράπεζας και ισχυροποιώντας τον ενεργό της ρόλο στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων και επενδύσεων, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Τα συνολικά στοιχεία ενεργητικού διαμορφώθηκαν στα €2,7 δισ., σημειώνοντας αύξηση 128% σε ετήσια βάση.

Κερδοφορία και βελτίωση αποδοτικότητας

Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €23,6 εκατ., αυξημένα κατά 39% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας τη συνεπή εκτέλεση της στρατηγικής και τη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 47,6%, βελτιωμένος κατά 1 ποσοστιαία μονάδα, διασφαλίζοντας τη συνετή διαχείριση των δαπανών.

Εύρωστη χρηματοοικονομική θέση

Η Τράπεζα διατηρεί ισχυρή κεφαλαιακή θέση, με τον δείκτη Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) να διαμορφώνεται στο 19,7%, ενώ η ποιότητα του ενεργητικού παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα, καθώς ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPE) ανέρχεται στο 0,7%, μειωμένος κατά 110 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση.

Από τη στρατηγική στην απόδοση

Τα αποτελέσματα αποτυπώνουν με σαφήνεια τη σύνδεση μεταξύ των στρατηγικών προτεραιοτήτων της Τράπεζας και της αποτελεσματικής υλοποίησής τους. Η εστίαση στην ανάπτυξη, στην αποδοτικότητα και στη διατήρηση ενός υγιούς ισολογισμού μεταφράζεται σε υψηλές επιδόσεις και δημιουργεί τις βάσεις για τη συνέχεια. Με έμφαση στη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας, στην αναβάθμιση της εμπειρίας πελάτη και στην αξιοποίηση της ψηφιακής καινοτομίας, η Τράπεζα συνεχίζει να επενδύει σε ένα σύγχρονο λειτουργικό μοντέλο που ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς και στηρίζει βιώσιμα την αναπτυξιακή της πορεία.

Γιώργος Αγιουτάντης: Ανάπτυξη με ουσιαστικό αντίκτυπο στην οικονομία

«Τα αποτελέσματά μας επιβεβαιώνουν ότι η στρατηγική που θέσαμε αποδίδει στην πράξη. Ο νέος δανεισμός το 2025, ύψους €1,3 δισ., αντικατοπτρίζει τον ρόλο μας ως αξιόπιστου χρηματοδότη της τοπικής και της διεθνούς αγοράς», σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Γιώργος Αγιουτάντης, σχολιάζοντας τα οικονομικά μεγέθη.

«Η επίδοση αυτή ενισχύει τη στρατηγική κατεύθυνση της Τράπεζας για περαιτέρω ανάπτυξη στην κυπριακή αγορά, με στόχο την εδραίωσή της ως Τράπεζα πρώτης επιλογής για τον Κύπριο επιχειρηματία. Αξιοποιώντας παράλληλα τη θέση μας ως διεθνούς κέντρου (International Ηub) του Ομίλου, ενδυναμώνουμε τη δραστηριότητά μας στις διασυνοριακές συναλλαγές, προσφέροντας εξειδικευμένες και δομημένες λύσεις σε επιχειρήσεις με διεθνή παρουσία. Προχωράμε με συνέπεια και προσήλωση στους στόχους που έχουμε θέσει.»

Πάολα Ιωάννου Μιχαλιά: Σημαντικά αποτελέσματα με συνετή διαχείριση κόστους

«Η κερδοφορία που επιτεύχθηκε και η βελτίωση των δεικτών αποδοτικότητας αντικατοπτρίζουν τη συστηματική μας προσέγγιση στη διαχείριση κόστους και τη λειτουργική πειθαρχία. Διατηρούμε έναν υγιή και ανθεκτικό ισολογισμό, με υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια που μας επιτρέπει να στηρίζουμε την ανάπτυξη με ασφάλεια και συνέπεια. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη δημιουργία αξίας μέσα από σταθερά αποτελέσματα και συνετή χρηματοοικονομική διαχείριση.», σημείωσε από την πλευρά της η οικονομική διευθύντρια, Πάολα Ιωάννου Μιχαλιά.

Πηγή: skai.gr

