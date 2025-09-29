Electronic Arts: Εξαγοράζεται για $55 δισ. από fund της Σαουδικής Αραβίας

Τώρα το παιχνίδι παίζεται αλλιώς... Ο γίγαντας των βιντεοπαιχνιδιών Electronic Arts (EA) συμφώνησε στην πώλησή της σε ομάδα ιδιωτών επενδυτών βάσει πρότασης που αποτιμά την εταιρεία στα 55 δισεκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μοχλευμένη εξαγορά που έχει καταγραφεί ποτέ, και φέρνει τα πάνω κάτω στην αγορά ψηφιακών παιχνιδιών.

Η κοινοπραξία των επενδυτών, που περιλαμβάνει τη Silver Lake Management, το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της Σαουδικής Αραβίας (PIF) και την Affinity Partners του -γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ- Τζάρεντ Κούσνερ, συμφώνησε να καταβάλει σε μετρητά 210 δολάρια ανά μετοχή για την εταιρεία, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε τη Δευτέρα.

Το ιλιγγιώδες τίμημα περιέχει premium της τάξεως του 25% σε σχέση με την αξία της μετοχής της EA την Παρασκευή, προτού διαρρεύσει στον Τύπο η είδηση για τις σχετικές συνομιλίες με στόχο την εξαγορά.

«Αυτή η στιγμή αποτελεί μια ισχυρή αναγνώριση του αξιοσημείωτου έργου τους», τόνισε ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της EA, Άντριου Γουίλσον, για τους υπαλλήλους της εταιρείας, προσθέτοντας ότι η συμφωνία θα βοηθήσει «να ξεκλειδωθούν νέες ευκαιρίες σε παγκόσμια σκηνή».

Η EA, γνωστή για δημοφιλή αλλά και ιστορικά franchises όπως τα παιχνίδια FIFA, Madden NFL, The Sims και Battlefield, ανέφερε έσοδα 7,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο πιο πρόσφατο οικονομικό της έτος.

Η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2026 και απαιτεί την έγκριση των μετόχων της EA και των ρυθμιστικών αρχών.

Η συναλλαγή, που περιλαμβάνει χρηματοδότηση χρέους ύψους 20 δισ. δολαρίων από την JPMorgan Chase, καταδεικνύει επίσης και τη βούληση της Wall Street για ηχηρές συγχωνεύσεις υπό τη φιλική προς τα επιχειρηματικά deals κυβέρνηση Τραμπ, παρά τους φόβους για ύφεση και τις γεωπολιτικές ανησυχίες που επηρεάζουν ευρύτερα την παγκόσμια οικονομία.

Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνία, η EA θα διαγραφεί από το χρηματιστήριο του Nasdaq, ενώ η έδρα της θα παραμείνει στο Ρέντγουντ Σίτι της Καλιφόρνια, υπό την ηγεσία του Γουίλσον.

Πηγή: skai.gr

