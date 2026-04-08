CrediaBank: Έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

To Xρηματιστήριο Αθηνών υποδέχθηκε σήμερα τη Διοίκηση, στελέχη και συνεργάτες της CrediaBank με αφορμή την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της τράπεζας.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της CrediaBank, Ελένη Βρεττού χτύπησε σήμερα το καμπανάκι στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σηματοδοτώντας την έναρξη της πρώτης συνεδρίασης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της CrediaBank, που προέκυψαν από την ιδιαίτερα επιτυχημένη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε, σε μια στιγμή εορτασμού της δυναμικής πορείας της CrediaBank και της ισχυρής εμπιστοσύνης της επενδυτικής κοινότητας, όπως αποτυπώθηκε στην υπερκάλυψη της ΑΜΚ ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ κατά 3,8 φορές, με συνολικές προσφορές που ξεπέρασαν το Euro1,1 δισ.

H κυρία Ελένη Βρεττού ανέφερε: «Σήμερα, χτυπάμε το καμπανάκι με έναν ιδιαίτερο συμβολισμό: τη μετάβαση από μια περίοδο ανασυγκρότησης σε μια νέα φάση ανάπτυξης και εξωστρέφειας.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με την ευρύτατη συμμετοχή επενδυτών υψηλού κύρους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως και χιλιάδων ιδιωτών επενδυτών επιβεβαιώνει στην πράξη την εμπιστοσύνη της αγοράς στη στρατηγική μας. Ειδικά, σε μια συνθήκη γεωπολιτικής αστάθειας, αυτή η εμπιστοσύνη έχει διπλάσια αξία και ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη για εμάς.

Ένα μεγάλο και ειλικρινές «ευχαριστώ» στην ομάδα της CrediaBank που εδώ και 3 χρόνια «βάζει πλάτη» για να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας και να πετύχουμε στόχους που έμοιαζαν ακατόρθωτοι, στους μετόχους και τους συνεργάτες μας για τη συνεχή στήριξη και εμπιστοσύνη, αλλά και τους νέους μας επενδυτές, που αναγνώρισαν όσα έχουμε πετύχει και στηρίζουν όσα σχεδιάζουμε για την επόμενη μέρα.

Η σημαντική ενίσχυση της κεφαλαιακής μας θέσης μέσω αυτής της συναλλαγής μάς δίνει τη δυνατότητα να επιταχύνουμε την αναπτυξιακή μας πορεία, δημιουργώντας πλέον έναν ισχυρό τραπεζικό οργανισμό διεθνούς προσανατολισμού με συνεχώς αυξανόμενες προοπτικές. Δε σταματάμε εδώ όμως. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε με έναν στόχο: να είμαστε η καλύτερη τράπεζα για όλους.

Η CrediaBank συνεχίζει με συνέπεια την υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου, με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους, την ενίσχυση της παρουσίας της στις διεθνείς αγορές και τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας.»

«Σήμερα η CrediaBank είναι η 5η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα σε όρους ενεργητικού κι αποτελεί έναν σύγχρονο τραπεζικό οργανισμό, με αναβαθμισμένα μεγέθη, ενισχυμένη κερδοφορία και ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης και την είσοδο ισχυρών διεθνών επενδυτών στο μετοχικό της κεφάλαιο, αυξάνει τη διασπορά και την εμπορευσιμότητας της στην αγορά.

Ευχόμαστε αυτή η νέα αυτή σελίδα να αποτελέσει την απαρχή μιας ακόμη πιο επιτυχημένης πορείας, με διαρκή ενίσχυση των μεγεθών, δημιουργία αξίας για τους μετόχους και περαιτέρω εδραίωση της παρουσίας της στις αγορές, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Εμείς από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε έμπρακτα κάθε προσπάθεια που προάγει τη διαφάνεια, την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της ελληνικής κεφαλαιαγοράς» ανέφερε μεταξύ άλλων ο CFO του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών Νίκος Κοσκολέτος.

Τέλος, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Μιχάλης Φέκκας, σημείωσε: «Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της CrediaBank δεν αποτελεί απλώς μια επιτυχή κεφαλαιακή ενίσχυση, αλλά μια ουσιαστική ψήφο εμπιστοσύνης προς το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και την κεφαλαιαγορά.

Σε ένα περιβάλλον αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας, η σημερινή εξέλιξη αναδεικνύει ότι η ελληνική αγορά διαθέτει πλέον την ωριμότητα, τη διαφάνεια και τη θεσμική αξιοπιστία να στηρίζει αποτελεσματικά τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Παράλληλα, σε μια συγκυρία που σηματοδοτείται από την αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς σε ανεπτυγμένη από τη MSCI, επιβεβαιώνεται ότι η Ελλάδα ενισχύει σταθερά τη θέση της στον διεθνή επενδυτικό χάρτη.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παραμένει προσηλωμένη στη διασφάλιση συνθηκών εμπιστοσύνης, διαφάνειας και εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, που αποτελούν τη βάση για βιώσιμη ανάπτυξη και μακροπρόθεσμη αξία».

Πηγή: skai.gr

