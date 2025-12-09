Η Ευρώπη εισέρχεται σε μια καθοριστική φάση για την ανάπτυξη υποδομών Δέσμευσης, Αξιοποίησης και Αποθήκευσης Άνθρακα (CCUS), όπου η ταχεία υλοποίηση επενδύσεων εξαρτάται από την ύπαρξη σαφών χρηματοδοτικών εργαλείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σταθερού ρυθμιστικού πλαισίου και στενού συντονισμού μεταξύ έργων δέσμευσης, μεταφοράς και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα.

Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα που μετέφερε η διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, Maria Rita Galli, μιλώντας στο Industrial Carbon Management (ICM) Forum 2025, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

Η κ. Galli υπογράμμισε την ανάγκη για ένα σαφές και εναρμονισμένο ρυθμιστικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ. «Ένα πλαίσιο που αποφεύγει περιττή πολυπλοκότητα, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει ισορροπημένη κατανομή κινδύνων και κόστος κεφαλαίου. Μια τέτοια προσέγγιση θα υποστηρίζει τους πρωτοπόρους και θα ενσωματώνει πολιτικές που βελτιστοποιούν το κόστος, καθιστώντας την τεχνολογία CCS οικονομικά βιώσιμη. Επίσης, τόνισε ότι η ευελιξία στα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ είναι εξίσου κρίσιμη, ώστε να διατηρηθεί η υφιστάμενη δυναμική και να αναπτυχθεί η αλυσίδα αξίας του CCS, διασφαλίζοντας το μέλλον της βιομηχανίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ανέφερε.

Το ApolloCΟ2 παρουσιάστηκε αναλυτικά

Το ApolloCΟ2 του ΔΕΣΦΑ, το πρώτο έργο συγκέντρωσης CO2 στη Νότια Ευρώπη, παρουσιάστηκε αναλυτικά από τον Chief Strategy & Development Officer του ΔΕΣΦΑ, Μιχάλη Θωμάδακη.

Το ApolloCO2 θα δημιουργήσει ένα δίκτυο ανοικτής πρόσβασης, συνδέοντας μεγάλους εκπομπείς με τον Πρίνο και άλλους μεσογειακούς χώρους αποθήκευσης, επιταχύνοντας την αποανθρακοποίηση της βιομηχανίας και ενισχύοντας συνεργασίες χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος.

Το CO2 θα μεταφέρεται στον τερματικό σταθμό LNG της Ρεβυθούσας, όπου — αξιοποιώντας την υφιστάμενη κρυογενική υποδομή ώστε να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας και το κόστος — θα υγροποιείται και θα μεταφέρεται με πλοία στον Πρίνο και σε άλλους χώρους αποθήκευσης. Με τον τρόπο αυτό, η Ρεβυθούσα θα αναδειχθεί σε έναν από τους πλέον προηγμένους ευρωπαϊκούς κόμβους CO2.

«Όπως κατέστη σαφές από τις συζητήσεις στο Forum, η τεχνολογία CCS θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην πορεία της Ευρώπης προς την αποανθρακοποίηση, και ο ΔΕΣΦΑ είναι έτοιμος να ηγηθεί αυτού του νέου κεφαλαίου. Με την ανάπτυξη του πρώτου ολοκληρωμένου δικτύου CO2 στην περιοχή, ο ΔΕΣΦΑ συμβάλλει στον μετασχηματισμό της Ελλάδας σε μεσογειακό κόμβο CCS και στην αξιοποίηση νέων ευκαιριών για βιώσιμη βιομηχανική ανάπτυξη σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη», αναφέρει ο Διαχειριστής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

