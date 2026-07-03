Σοκ προκαλεί έρευνα του BBC που αποκαλύπτει πως στην Ινδία, το Instagram προβάλλει πληρωμένες διαφημίσεις που προωθούν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Οι διαφημίσεις, τις οποίες εντόπισε το BBC World Service, χρησιμοποιούν όρους όπως «βίντεο βιασμού» και «βίντεο με παιδιά» και παραπέμπουν τους χρήστες σε κανάλια στο Telegram, όπου μπορούν να αγοράσουν το υλικό με μόλις 99 ρουπίες (περίπου 1 δολάριο).

Όπως σημειώνει το βρετανικό δίκτυο, οι διαφημίσεις στο Instagram δημοσιεύονται μόνο αφού εγκριθούν από την πλατφόρμα. Σε μια περίπτωση η πλατφόρμα απάντησε 24 ώρες μετά πως μια τέτοια σχετική ανάρτηση δεν παραβίαζε τις «οδηγίες της κοινότητάς» της. Όταν το BBC ζήτησε σχόλιο από τη μητρική εταιρεία του Instagram, τη Meta, η απάντηση ήταν πως ήδη έχουν απενεργοποιήσει αρκετές διαφημίσεις και έχουν ανασταλεί λογαριασμοί που τις είχαν δημοσιεύσει. Η εταιρεία δήλωσε ότι, ως απάντηση στα ευρήματα του BBC, είχε αφαιρέσει επιπλέον διαφημίσεις, απενεργοποιήσει περισσότερους λογαριασμούς και αποκλείσει διευθύνσεις URL για άλλο περιεχόμενο που παραβίαζε τις πολιτικές της.

Από την πλευρά του, το Telegram ανακοίνωσε ότι το 2026 είχε διαγράψει πάνω από 274.000 ομάδες και κανάλια που σχετίζονταν με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Πώς ξεκίνησε η έρευνα

Το BBC δημιούργησε έναν ψευδώνυμο λογαριασμό στο Instagram, αφού διαπίστωσε πως η πλατφόρμα προωθούσε σεξουαλικό περιεχόμενο, ακόμη και όταν ο χρήστης δεν είχε κάνει κάποια σχετική αναζήτηση. Το υλικό αυτό περιλάμβανε γυναίκες που δημοσίευαν αναρτήσεις σχετικά με το φαγητό, τον καιρό και την καθημερινή ζωή στην Ινδία, οι οποίες φορούσαν προκλητικά ρούχα και χρησιμοποιούσαν σεξουαλικές αναφορές στις αναρτήσεις τους.

Ο λογαριασμός, ο οποίος δημιουργήθηκε στην Ινδία, άρχισε να ακολουθεί αυτές τις γυναίκες και άλλα παρόμοια άτομα με σκοπό να διερευνήσει το σεξουαλικό περιεχόμενο στην πλατφόρμα. Σε λιγότερο από μία εβδομάδα, το Instagram άρχισε να εμφανίζει διαφημίσεις στο feed με γυναίκες που πρόσφεραν βιντεοκλήσεις και ζευγάρια που εμφανίζονται γυμνά και έκαναν σεξ. Λίγες μέρες αργότερα, άρχισε να εμφανίζει διαφημίσεις με παιδιά και ενήλικες με συνδέσμους προς κανάλια του Telegram.

Συνολικά, εμφανίστηκαν περίπου 30 διαφορετικές διαφημίσεις που προωθούσαν τη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, καθώς και περίπου 20 διαφημίσεις με πορνογραφικό υλικό ενηλίκων.

Η διανομή τόσο υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων όσο και πορνογραφικού υλικού για ενήλικες αποτελεί ποινικό αδίκημα στην Ινδία, ενώ η πολιτική της Meta ορίζει ότι οι διαφημίσεις δεν πρέπει να περιέχουν γυμνό ενηλίκων, γεννητικά όργανα ή περιεχόμενο που εκμεταλλεύεται σεξουαλικά ή θέτει σε κίνδυνο τα παιδιά. Το BBC έχει αναφέρει όλες τις διαφημίσεις και τα κανάλια του Telegram στις ινδικές αρχές.

Το σύστημα ελέγχου και τα κέρδη της Meta

Η πλατφόρμα έχει κατηγορηθεί και στο παρελθόν πως δεν έκανε αρκετά για τη διανομή εγκληματικού περιεχομένου, ενώ οι διαφημίσεις αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων για τη Meta. Τον Ιανουάριο, η εταιρεία ανέφερε ότι σχεδόν το 98% των εσόδων της, ύψους 200 δισ. δολαρίων (152 δισ. λιρών), για το οικονομικό έτος 2025, προήλθε από τη διαφήμιση. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι διαφημίσεις αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 90% των εσόδων του Instagram.

Ενώ οι απλές αναρτήσεις δεν ελέγχονται από την τεχνολογία της Meta μέχρι να δημοσιευτούν, η εταιρεία δηλώνει ότι κάθε διαφήμιση ελέγχεται πριν επιτραπεί η δημοσίευσή της στις πλατφόρμες της. Το σύστημα ελέγχου της βασίζεται κυρίως σε αυτοματοποιημένη τεχνολογία και έχει σχεδιαστεί για να ελέγχει εικόνες, βίντεο, κείμενο και ήχο, καθώς και το κοινό στο οποίο απευθύνεται η διαφήμιση και πού οδηγούν οι σύνδεσμοι. Στη συνέχεια, το λογισμικό αυτό απορρίπτει ή εγκρίνει τις διαφημίσεις, παραπέμποντας τις αμφίβολες περιπτώσεις σε ανθρώπινη αξιολόγηση.

Πρώην αντιπρόεδρος του Facebook δήλωσε ότι ένιωσε «τρομοκρατημένος, αλλά όχι έκπληκτος» από τα ευρήματα του BBC. Ο Μπράιαν Μπόλαντ, ο οποίος εργάστηκε στην εταιρεία μεταξύ 2009 και 2020 και συνέβαλε στην ανάπτυξη του τομέα της διαφήμισης και του μάρκετινγκ, δήλωσε ότι αποχώρησε επειδή πίστευε ότι «δεν ενδιαφέρονταν καθόλου για τους χρήστες». Ανέφερε ότι ο αλγόριθμος του Instagram είχε σχεδιαστεί για να κρατά τους χρήστες στην πλατφόρμα, παρουσιάζοντάς τους «κάτι πιο ακραίο, πιο δελεαστικό».

Ο ίδιος ανέφερε ότι μεταξύ του 2009 και του 2010 ηγήθηκε ενός έργου για την αφαίρεση διαφημίσεων που εξαπατούσαν τους χρήστες, πράγμα που σήμαινε ότι «του επιτράπηκε, εκείνη την εποχή, να αφαιρέσει ένα τεράστιο μέρος των εσόδων της εταιρείας για χάρη της ασφάλειας και της εμπειρίας των χρηστών». Συμπλήρωσε: «Νομίζω ότι το λυπηρό και το τραγικό είναι ότι, με την πάροδο του χρόνου, η αντιπαράθεση μεταξύ εσόδων και εμπειρίας χρήστη κατέστη πιο κεντρικό θέμα της συζήτησης». Ο ίδιος διέγραψε τον λογαριασμό του στο Instagram το 2025, προσθέτοντας: «Αν ο κόσμος άρχιζε μαζικά να λέει: “Φεύγω, τελείωσα, ξεχάστε το”, η εταιρεία θα έδινε προσοχή».

Τι απαντά η Meta

Σε δήλωση που έστειλε στο BBC, η Meta ανέφερε: «Η εκμετάλλευση ανηλίκων είναι ένα φρικτό έγκλημα και η Meta καταβάλλει έντονες προσπάθειες για την καταπολέμησή της στις εφαρμογές μας». Η εταιρεία ανέφερε ότι είναι «κατηγορηματικά ανακριβές» να υπονοείται ότι η Meta στόχευε εν γνώσει της και σκόπιμα διαφημίσεις με παιδιά σε χρήστες που έδειχναν ακατάλληλο ενδιαφέρον για τέτοιο υλικό.

Η εταιρεία αρνήθηκε ότι έδινε προτεραιότητα στα έσοδα έναντι της ασφάλειας και ανέφερε ότι το 2025 απενεργοποίησε αυτόματα περισσότερους από 4 εκατομμύρια λογαριασμούς, επειδή παρουσίαζαν «σημάδια ενδεχομένως ύποπτης συμπεριφοράς».

«Ενώ οι εγκληματίες προσπαθούν να αποφύγουν τον εντοπισμό, οι ομάδες ειδικών μας εργάζονται συνεχώς για να βελτιώσουν τα αμυντικά μας μέτρα, αναπτύσσοντας νέα τεχνολογία για την εξάλειψη των κακοποιών, αποκλείοντας συνδέσμους προς ιστότοπους που παραβιάζουν τους κανόνες και ανταλλάσσοντας πληροφορίες με άλλες εταιρείες, ώστε να μπορούν και αυτές να αναλάβουν δράση», πρόσθεσε η Meta.

1,9 εκατομμύρια αναφορές για παράνομο υλικό στην Ινδία

Το 2025, η Ινδία έλαβε 1,9 εκατομμύρια αναφορές για τέτοιο παράνομο υλικό, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση μετά τις ΗΠΑ, οι οποίες έλαβαν 2 εκατομμύρια. Μία από τις κορυφαίες αξιωματούχους της κυβερνοαστυνομίας της Ινδίας, η Σίκα Γκόελ, δήλωσε ότι το Instagram και το Facebook, τα οποία ανήκουν και τα δύο στη Meta, παρήγαγαν τον μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών. «Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι και οι μεγαλύτερες πλατφόρμες», πρόσθεσε. «Αν διαθέτουν έναν καλό αλγόριθμο για τον εντοπισμό υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, τότε προφανώς θα δημιουργούνται περισσότερες ειδοποιήσεις».

Μια ΜΚΟ με έδρα τη Βομβάη, το Ίδρυμα Rati, το οποίο διαχειρίζεται μια γραμμή βοήθειας για παιδιά που αντιμετωπίζουν διαδικτυακές απειλές, ανέφερε επίσης ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αναφορών που λαμβάνει σχετικά με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών προέρχεται από πλατφόρμες της Meta.

Οι ειδικοί ανέφεραν ότι το υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στην Ινδία δημιουργείται συνήθως από εγκληματικές ομάδες, όπως οι διακινητές ανθρώπων, αν και μερικές φορές ευθύνονται και μέλη της οικογένειας ή της κοινότητας.

Ο Μπουβάν Ρίμπου, ιδρυτής της «Just Rights for Children» — ενός δικτύου με περισσότερες από 250 οργανώσεις που δραστηριοποιούνται για την πρόληψη της βίας κατά των παιδιών στην Ινδία — δήλωσε ότι το έγκλημα δεν καταγγέλλεται επαρκώς και ότι η αστυνομία προσπαθεί να αναπτύξει τις τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπισή του.

Και για να επιτευχθεί αυτό με επιτυχία, η διεθνής συνεργασία και η διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών είναι ζωτικής σημασίας. Προκειμένου να «εντοπιστούν τα πλοκάμια του οργανωμένου εγκλήματος, πρέπει να παρακολουθείται ολόκληρη η αλυσίδα της ζήτησης και της προσφοράς», επισήμανε ο Ρίμπου.

Πηγή: skai.gr

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