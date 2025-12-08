Tην Τρίτη 9 Δεκεμβρίου ξεκινά η δημόσια προσφορά για το ομολογιακό δάνειο της Aktor, ύψους έως και 140 εκατ. ευρώ.

Το εύρος της απόδοσης κυμαίνεται από 4,70%-5,00%.

Δυνάμει της από 28.11.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (εφεξής η «Εκδότρια» ή «Εταιρεία»), η Εκδότρια μεταξύ

άλλων, αποφάσισε:

(α) την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (εφεξής το «Ομολογιακό Δάνειο» ή «ΚΟΔ») από την Εταιρεία, βάσει των διατάξεων των άρθρων 59 - 74 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν και όσες διατάξεις του Ν. 3156/2003 παραμένουν σε ισχύ (η «‘Έκδοση»), συνολικού ποσού κατά κεφάλαιο έως Ευρώ εκατόν σαράντα εκατομμύρια €140.000.000), διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε έως εκατόν σαράντα χιλιάδες (140.000) άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες με ονομαστική αξία Ευρώ χιλίων (€1.000) εκάστη (εφεξής οι «Ομολογίες»), με ελάχιστο ποσό έκδοσης Ευρώ ενενήντα εκατομμύρια (€90.000.000), καθώς και την έγκριση των ειδικότερων όρων του Ομολογιακού Δανείου, οι οποίοι αποτελούν το πρόγραμμα ΚΟΔ (εφεξής το «Πρόγραμμα ΚΟΔ»),

(β) ότι οι Ομολογίες δεν θα είναι εξασφαλισμένες με εμπράγματες ή προσωπικές ασφάλειες, πλην ενεχύρου επί τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρείας, στον οποίο η Εταιρεία θα μεριμνά να κατατίθενται τα ποσά που προβλέπονται αναλυτικά στους όρους του Προγράμματος ΚΟΔ.

(γ) ότι οι Ομολογίες θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω Δημόσιας Προσφοράς στο σύνολο του επενδυτικού κοινού εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ήτοι σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές, εντός περιόδου τριών (3) εργασίμων ημερών κατά την οποία θα διεξαχθεί η κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου (εφεξής η «Δημόσια Προσφορά»), με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Η.ΒΙ.Π.»), θα καταχωρηθούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (εφεξής το «Σ.Α.Τ.») και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»),

(δ) ότι η τιμή διάθεσης ανά Ομολογία θα ανέρχεται στο άρτιο της ονομαστικής αξίας της, ήτοι σε Ευρώ χίλια (€1.000) ανά Ομολογία,

(ε) ότι η τελική απόδοση των Ομολογιών και το (σταθερό) επιτόκιο θα προσδιοριστούν από τον Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο, με τη διαδικασία του Η.ΒΙ.Π., σύμφωνα με τα ειδικότερα σχετικά οριζόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, και θα ανακοινωθούν από την Εκδότρια στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών (εφεξής το «Η.Δ.Τ.») του Χ.Α. την επόμενη

Εργάσιμη Ημέρα μετά τη λήξη της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς,

(στ) ότι η κατανομή των Ομολογιών στους ενδιαφερόμενους επενδυτές θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια και τα ποσοστά κατανομής σε κάθε κατηγορία επενδυτών που θα αποτυπωθούν αναλυτικά στο Ενημερωτικό Δελτίο, και

(ζ) να διορισθεί η «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία» ως εκπρόσωπος των ομολογιούχων του Ομολογιακού

Δανείου.

Εάν το ΚΟΔ δεν καλυφθεί τουλάχιστον σε ποσό Ευρώ ενενήντα εκατομμυρίων (€90.000.000,00),η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου θα ματαιωθεί και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών ατόκως.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο προσδιορισμός της απόδοσης και του επιτοκίου των Ομολογιών (εφεξής το «Επιτόκιο), θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών («Book Building»),το οποίο θα τηρηθεί από τον Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο και θα διενεργηθεί μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. Στη διαδικασία Η.ΒΙ.Π. συμμετέχουν αποκλειστικά Ειδικοί

Επενδυτές.

Το Επιτόκιο και η τελική απόδοση θα προσδιοριστούν από τον Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο, εντός του εύρους απόδοσης, με τη διαδικασία του Η.ΒΙ.Π., σύμφωνα με τα ειδικότερα σχετικά οριζόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίαση της

03.12.2025 (εφεξής το «Ενημερωτικό Δελτίο»), θαεγκριθούναπό εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας πρόσωπο και θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στον διαδικτυακό τόπο του Χ.Α. το αργότερο μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την περίοδο της Δημόσιας Προσφοράς.

Περαιτέρω, η τελική απόδοση θα καθοριστεί από τον Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο εντός του εύρους απόδοσης για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία του Η.ΒΙ.Π.

Το εύρος απόδοσης, το οποίο καθορίστηκε από τον Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο και εντός του οποίου οι Ειδικοί Επενδυτές θα υποβάλλουν τις αιτήσεις κάλυψης Ομολογιών (εφεξής οι «Αιτήσεις Κάλυψης»), είναι το ακόλουθο:

Η τελική απόδοση και το Επιτόκιο θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθούν στον διαδικτυακό τόπο της Εκδότριας και του Χ.Α. το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς.

Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα καθορισθούν η τελική απόδοση και το Επιτόκιο περιλαμβάνουν τις συνθήκες της αγοράς ομολόγων, το ύψος της ζήτησης ανά απόδοση από Ειδικούς Επενδυτές, το πλήθος και το είδος Ειδικών Επενδυτών, το ύψος της ζήτησης από τους Ιδιώτες Επενδυτές (στο βαθμό που η τελική κατανομή προς αυτούς ξεπεράσει το ελάχιστο ποσοστό κατανομής του 30%) και το κόστος εξυπηρέτησης της ομολογιακής έκδοσης που προτίθεται να αναλάβει η Εκδότρια.

Ενδεικτικά εάν η ζήτηση από Ειδικούς Επενδυτές καλύψει την Έκδοση μέχρι και το ανώτατο όριο του εύρους της απόδοσης, αλλά ταυτόχρονα καλύπτεται σημαντικό τμήμα της Έκδοσης σε χαμηλότερο επίπεδο απόδοσης, δύναται να επιλεγεί η χαμηλότερη απόδοση, ακόμα και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα μικρότερο ύψος αντληθέντων κεφαλαίων και υπό την επιφύλαξη της κάλυψης της προϋπόθεσης έκδοσης των Ομολογιών.

Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της τελικής απόδοσης, θα αποφασιστεί και η οριστική κατανομή των Ομολογιών.

Σε κάθε περίπτωση, το Επιτόκιο θα καθορισθεί εντός του ανωτέρω αναφερόμενου δεσμευτικού εύρους της απόδοσης.

Το Επιτόκιο και η τιμή διάθεσης θα είναι κοινά για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς Επενδυτές και Ιδιώτες Επενδυτές, που θα συμμετάσχουν στη διάθεση Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά.

Βάσει της εγκυκλίου 23/22.06.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς, θα εκδοθεί από τον Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο αναλυτική ανακοίνωση για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς, περιλαμβανομένου του Επιτοκίου, η οποία θα δημοσιευθεί στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την τελική απόδοση και το επιτόκιο παρέχονται στην ενότητα 4.3.3 «Καθορισμός Τελικής Απόδοσης και Επιτοκίου των Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά μέσω Βιβλίου Προσφορών» του Ενημερωτικού Δελτίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η διάθεση των προσφερόμενων προς κάλυψη Ομολογιών, ήτοι Ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας έως €140.000.000 θα πραγματοποιηθεί με Δημόσια Προσφορά αυτών στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. Η Δημόσια Προσφορά και η τήρηση Η.ΒΙ.Π. θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το ν. 4514/2018, ν. 4706/2020, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 και τους κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμούς, την απόφαση 34 του Χ.Α. και την από 28.11.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Μονάδα διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. θα αποτελεί ο τίτλος της μίας (1) Ομολογίας. Κάθε επενδυτής μπορεί να εγγράφεται και υποβάλλει Αίτηση Κάλυψης για την αγορά Ομολογιών, μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. για μία (1) τουλάχιστον προσφερόμενη Ομολογία ή για ακέραιο αριθμό Ομολογιών. Ανώτατο όριο εγγραφής για κάθε

επενδυτή είναι το σύνολο της Δημόσιας Προσφοράς, δηλαδή έως εκατόν σαράντα χιλιάδες (140.000) Ομολογίες.

Ελάχιστο όριο συμμετοχής είναι η μία (1) Ομολογία, ονομαστικής αξίας €1.000.

Η Δημόσια Προσφορά και εγγραφή των ενδιαφερόμενων επενδυτών θα διαρκέσει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Συντονιστής της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π., έχει ορισθεί ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος.

Ειδικότερα, η Δημόσια Προσφορά θα ξεκινήσει την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα Ελλάδος 10:00 π.μ. και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα Ελλάδος 4:00 μ.μ.

Το Η.ΒΙ.Π. θα παραμένει ανοιχτό κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς από τις 10:00 π.μ. έως τις 5:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδος), εκτός της Πέμπτης 11 Δεκεμβρίου 2025 όπου θα κλείσει στις 4:00 μ.μ.

Για να συμμετάσχει ο ενδιαφερόμενος επενδυτής στη Δημόσια Προσφορά των Ομολογιών, πρέπει να υποβάλει, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, Αίτηση Κάλυψης για τις Ομολογίες, σε συμμόρφωση με τους όρους και προϋποθέσεις του Ενημερωτικού Δελτίου και του Προγράμματος ΚΟΔ.

Τροποποίηση ή ακύρωση Αίτησης Κάλυψης για την προσφορά αγοράς είναι δυνατή κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς, ακολουθώντας διαδικασία ανάλογη της αρχικής υποβολής.

Αν η Αίτηση Κάλυψης δεν είναι προσηκόντως συμπληρωμένη τηρουμένων των όρων συμμετοχής και εγγραφής στη Δημόσια Προσφορά σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο, το Πρόγραμμα ΚΟΔ και την Απόφαση Η.ΒΙ.Π., η Αίτηση Κάλυψης δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Οι Ομολογίες δεν θα καταχωρηθούν, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία κινητών αξιών, σε οποιοδήποτε κράτος πλην της Ελλάδας.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία διάθεσης των Ομολογιών παρέχονται στην ενότητα 4.3.5 «Διαδικασία Διάθεσης, Εγγραφής και Κατανομής των Προσφερόμενων Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά» του Ενημερωτικού Δελτίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Οι Αιτήσεις Κάλυψης των Ιδιωτών Επενδυτών θα υποβάλλονται μέσω του Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, των Κύριων Αναδόχων και Αναδόχων, καθώς και στα Μέλη Η.ΒΙ.Π. και τους Συμμετέχοντες του λογαριασμού αξιογράφων τους που συνεργάζονται με τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. για την υποβολή των Αιτήσεων Κάλυψης μέσω της Υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. από την πρώτη μέχρι και την τελευταία ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές που θα προσέρχονται απευθείας στα καταστήματα του Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, των Κύριων Αναδόχων και των Αναδόχων, για τη συμμετοχή τους στη Δημόσια Προσφορά, θα πρέπει να προσκομίζουν το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το διαβατήριό τους, τον αριθμό φορολογικού μητρώου

τους και την εκτύπωση των στοιχείων του Σ.Α.Τ. Σε περίπτωση υποβληθείσας Αίτησης Κάλυψης για Ιδιώτη Επενδυτή μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη, συμπεριλαμβανομένης και της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας, η εν λόγω αίτηση θα γίνεται δεκτή, μόνο εφόσον ο εν λόγω Ιδιώτης Επενδυτής είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος

των Λογαριασμών Αξιογράφων βάσει των οποίων εγγράφεται.

Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές θα εγγράφονται στην κατώτατη απόδοση του ανωτέρω ανακοινωθέντος εύρους απόδοσης. Ως αξία της συμμετοχής για τους Ιδιώτες Επενδυτές ορίζεται το γινόμενο του αριθμού των αιτούμενων Ομολογιών επί την ονομαστική αξία €1.000 εκάστης Ομολογίας.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή Ιδιωτών Επενδυτών παρέχονται στην ενότητα 4.3.5 «Διαδικασία Διάθεσης, Εγγραφής και Κατανομής των Προσφερόμενων Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά» του Ενημερωτικού Δελτίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι Ειδικοί Επενδυτές, θα πρέπει να απευθύνονται στον Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο,τους Κύριους Αναδόχους και τους Αναδόχους υποβάλλοντας τη σχετική Αίτηση Κάλυψης. Η διαδικασία υποβολής των προσφορών των Ειδικών Επενδυτών θα διαρκέσει από την πρώτη μέχρι και την τελευταία ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς.

Η απόδοση που θα συμπεριλαμβάνεται στην Αίτηση Κάλυψης, εντός του εύρους που αναφέρεται ανωτέρω, θα είναι με βήμα πέντε (5) μονάδων βάσης, ήτοι 0,05%.

Οι προσφορές που θα υποβάλλουν οι Ειδικοί Επενδυτές θα συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στο Η.ΒΙ.Π., που θα διαχειρίζεται ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος, για τον σκοπό του προσδιορισμού της ζητούμενης ποσότητας σε εναλλακτικές αποδόσεις, καθώς και του συνολικού αριθμού ζητούμενων Ομολογιών.

Το Η.ΒΙ.Π. θα κλείσει την τελευταία ημέρα της περιόδου Δημόσιας Προσφοράς (ώρα Ελλάδος 4:00 μ.μ.), οπότε όλες οι προσφορές όπως ισχύουν εκείνη τη στιγμή θεωρούνται οριστικές.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη συμμετοχή των Ειδικών Επενδυτών παρέχονται στην ενότητα 4.3.5 «Διαδικασία Διάθεσης, Εγγραφής και Κατανομής των Προσφερόμενων Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά» του Ενημερωτικού Δελτίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

Μετά τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης και του Επιτοκίου, ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος θα καθορίσει το ύψος της Έκδοσης και στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Ομολογιών στους επενδυτές, ως εξής:

• ποσοστό τουλάχιστον 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι κατ’ ελάχιστον 42.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 140.000 Ομολογιών) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και

• ποσοστό έως και 70% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι, έως και 98.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 140.000 Ομολογιών) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών καιτων Ιδιωτών Επενδυτών.

Εφόσον έχουν ικανοποιηθεί οι εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών για το 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς, για τον τελικό προσδιορισμό του ποσοστού κατανομής ανά κατηγορία επενδυτών θα ληφθούν υπόψη: α) η ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές, β) η ζήτηση στο υπολειπόμενο του 30% τμήμα των Ιδιωτών

Επενδυτών, γ) το πλήθος των Αιτήσεων Κάλυψης που αφορούν σε Ιδιώτες Επενδυτές, καθώς και δ) η ανάγκη δημιουργίας συνθηκών για την ομαλή διαπραγμάτευση των Ομολογιών στη δευτερογενή αγορά.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία κατανομής παρέχονται στην ενότητα 4.3.6 «Διαδικασία Κατανομής της Δημόσιας Προσφοράς» του Ενημερωτικού Δελτίου.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Περαιτέρω πληροφορίες για την Εκδότρια, τις Ομολογίες και τον τρόπο διάθεσης αυτών, περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίαση της 03.12.2025, μόνο όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980, καιτου Ν. 4706/2020, ως ισχύουν.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 03.12.2025, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

• της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. – Χρηματιστήριο Αθηνών»: https://www.athexgroup.gr/el/raisecapital/list/how-to/new-listed-issuers

• της Εταιρείας: https://aktor.gr/enimerotiko-deltio/

• της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: https://www.piraeusholdings.gr/aktorbond

• της CREDIABANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: https://www.crediabank.com/idiotes/ependyseis/enimerotika-deltia/aktor/

• της ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.: https://www.optimabank.gr/business/investmentbanking/enimerotika-pliroforiaka-deltia/

• της EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: https://www.euroxx.gr/gr/content/article/aktor

• της AMBROSIA CAPITAL HELLAS ΑΕΠΕΥ: https://ambrosiacapital.gr/aktor_bond_2025/

• της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: https://betasecurities.com/wp-content/uploads/2025/12/AKTOR-newsletter.pdf

• της ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: https://www.pantelakis.gr/pantelakis/services/Aktor

Επίσης, με πρωτοβουλία της Εταιρείας, κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας, 19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, 190 02 Παιανία Αττικής, στο δίκτυο καταστημάτων του Συντονιστή Κύριου Ανάδοχου και Συμβούλου Έκδοσης, «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καθώς και των Κύριων Αναδόχων, «CREDIABANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.» και «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και των Αναδόχων «AMBROSIA CAPITAL HELLAS ΑΕΠΕΥ», «BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».

Σύμφωνα με το άρθρο 21 (5) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia) τα εγκεκριμένα ενημερωτικά δελτία ή τουλάχιστον τον κατάλογο των εγκεκριμένων ενημερωτικών δελτίων, καθώς

και προσδιορισμό του κράτους μέλους ή των κρατών μελών υποδοχής όπου κοινοποιούνται τα ενημερωτικά δελτία σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας στο 19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας – Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία Αττικής, τηλ. 2106674700 (αρμόδιοι ο κ. Κωνσταντίνος-Βασίλειος Αδαμόπουλος, Οικονομικός Διευθυντής και η κ. Ιωάννα Παπαβασιλείου, Υπεύθυνη Υπηρεσιών Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.