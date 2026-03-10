Η Sony μάχεται κατά μιας αγωγής στο Λονδίνο, ύψους σχεδόν 2 δισεκατομμυρίων λιρών (2,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων), η οποία ισχυρίζεται ότι η «μονοπωλιακή θέση» της κατασκευάστριας του PlayStation οδήγησε σε διογκωμένες τιμές για τα ψηφιακά παιχνίδια. Πρόκειται για την τελευταία ομαδική προσφυγή καταναλωτών που οδηγείται σε δίκη στη Βρετανία.

Ο ιαπωνικός κολοσσός κατηγορείται για κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης του, απαιτώντας τα ψηφιακά παιχνίδια και τα πρόσθετα (add-ons) για την κονσόλα του να αγοράζονται και να πωλούνται αποκλειστικά μέσω του PlayStation Store, καθιστώντας τις τιμές υψηλότερες από εκείνες των φυσικών αντιτύπων.

Η Sony υποστηρίζει ότι έχει «επενδύσει χρόνια και δισεκατομμύρια» σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα τυχερών παιχνιδιών που ωφελεί τους καταναλωτές σε μια ανταγωνιστική αγορά, όπου ανταγωνιστές όπως η Nintendo και το Xbox της Microsoft χρησιμοποιούν παρόμοια μοντέλα.

Οι δικηγόροι της ισχυρίζονται επίσης ότι το περιθώριο κέρδους που αποκομίζει η Sony από τις πωλήσεις παιχνιδιών και πρόσθετου περιεχομένου δεν είναι υπερβολικό, δηλώνοντας ότι η αγωγή αγνοεί το κόστος της εταιρείας και την αξία του εμπορικού της σήματος.

Λεπτομέρειες της υπόθεσης

Η υπόθεση, η οποία κατατέθηκε στο Δικαστήριο Εφέσεων Ανταγωνισμού (CAT) του Λονδίνου εκ μέρους περίπου 12 εκατομμυρίων ανθρώπων στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι η τρίτη κατά σειρά εναντίον μεγάλης εταιρείας τεχνολογίας που οδηγείται σε δίκη από τις αρχές του 2025.

Η Sony κατηγορείται για αποκλεισμό του ανταγωνισμού. Η Alex Neill, η οποία ηγείται της υπόθεσης, δήλωσε ότι «οι παίκτες πλήρωσαν πάρα πολλά και θα πρέπει να πάρουν πίσω κάποια χρήματα».

Η αξία της υπόθεσης είχε εκτιμηθεί αρχικά έως και 5 δισεκατομμύρια λίρες, αλλά έκτοτε μειώθηκε σε 1,97 δισεκατομμύρια λίρες.

Η απάντηση της Sony

Ο δικηγόρος της, Robert Palmer, δήλωσε στο δικαστήριο: «Η Sony μπορεί και ορίζει τις τιμές λιανικής... χωρίς να αντιμετωπίζει κανέναν ανταγωνισμό για το ψηφιακό περιεχόμενο. Αυτό της επιτρέπει να αποκομίζει μονοπωλιακά κέρδη από την ψηφιακή διανομή».

Η Sony, η οποία πούλησε 8 εκατομμύρια κονσόλες PlayStation 5 μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου, υποστηρίζει ότι η αγωγή ισοδυναμεί με το επιχείρημα ότι θα πρέπει να επιτραπεί σε τρίτους να δημιουργήσουν κατάστημα για το PlayStation και να εκμεταλλευτούν δωρεάν τις επενδύσεις της Sony.

