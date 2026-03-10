Η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης, η Volkswagen, πρόκειται να καταργήσει 50.000 θέσεις εργασίας μέχρι το τέλος της δεκαετίας, καθώς αντιμετωπίζει πτώση των πωλήσεων σε Κίνα και Βόρεια Αμερική, αλλά και τους τιμωρητικούς δασμούς των ΗΠΑ που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ (Trump).

Ο όμιλος των 10 εμπορικών σημάτων, του οποίου οι πολυτελείς θυγατρικές Porsche και Audi δέχονται επίσης πιέσεις, δήλωσε ότι οι θέσεις εργασίας θα χαθούν στη Γερμανία, επηρεάζοντας ολόκληρο τον όμιλο, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας αναδιάρθρωσης ενόψει του επιδεινούμενου παγκόσμιου επιχειρηματικού κλίματος.

Ο όμιλος είχε ήδη καταλήξει σε συμφωνία με τα γερμανικά συνδικάτα στα τέλη του 2024 για την περικοπή 35.000 θέσεων εργασίας έως το 2030, εν μέρει μέσω της φυσικής αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης και άλλων αποχωρήσεων προσωπικού.

Οικονομικά αποτελέσματα και γεωπολιτική αστάθεια

Η Volkswagen αποκάλυψε τα επικαιροποιημένα σχέδια καθώς ανακοίνωσε πτώση 54% στα προ φόρων κέρδη. Ο όμιλος περιέκοψε τους στόχους του για την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων (EV) τους τελευταίους μήνες, συμπεριλαμβανομένης της ιταλικής κατασκευάστριας υπεραυτοκινήτων, Lamborghini.

Καθώς η στρατιωτική δράση ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν τροφοδοτεί την αβεβαιότητα στην αγορά και αυξάνει τις τιμές της ενέργειας, η Volkswagen προειδοποίησε ότι η παγκόσμια αναταραχή θα επηρεάσει αρνητικά τις προοπτικές της.

«Προκλήσεις αναμένονται ιδίως από το μακροοικονομικό περιβάλλον, τις αβεβαιότητες σχετικά με τους περιορισμούς στο διεθνές εμπόριο και τις γεωπολιτικές εντάσεις», ανέφερε η εταιρεία.

Αυτό θα αυξήσει την «ένταση του ανταγωνισμού» και την αστάθεια στις αγορές «εμπορευμάτων, ενέργειας και συναλλάγματος», σημείωσε σε ανακοίνωσή της.

Επιπτώσεις στις πολυτελείς μάρκες

Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Volkswagen, Oliver Blume, δήλωσε αργότερα ότι ο πόλεμος στο Ιράν δεν έπληξε την εφοδιαστική αλυσίδα της Volkswagen, αλλά θα μπορούσε να επηρεάσει τη ζήτηση για τις premium μάρκες της, Audi και Porsche.

«Βλέπουμε απλώς πόσο ασταθής και εύθραυστος είναι ο κόσμος μας, με νέα ζητήματα να προκύπτουν κάθε μήνα», δήλωσε ο Blume, επισημαίνοντας μια πιθανή επιβράδυνση των πωλήσεων από τη σύγκρουση στην περιοχή, όπου οι όγκοι είναι μέτριοι αλλά τα περιθώρια κέρδους υψηλά.

Η πτώση των κερδών, στα 8,9 δισ. ευρώ, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους «δασμούς των ΗΠΑ», ανέφερε η εταιρεία, καθώς και σε μια δαπανηρή αλλαγή στρατηγικής στην Porsche, η οποία ανέβαλε τη μετάβασή της στα ηλεκτρικά οχήματα λόγω της ασθενούς ζήτησης.

Τα λειτουργικά κέρδη της Porsche σχεδόν εξαφανίστηκαν το 2025, σημειώνοντας πτώση 98% στα 90 εκατ. ευρώ.

Ανταγωνισμός και το μέλλον στην Κίνα

Ακόμη και πριν ο Τραμπ επιβάλει δασμούς στους ξένους κατασκευαστές αυτοκινήτων πέρυσι, η Volkswagen πάλευε με τη στάσιμη ζήτηση στην Ευρώπη και το κόστος επένδυσης στα ηλεκτρικά οχήματα, παρά την απογοητευτική ζήτηση και τις ανεπαρκείς υποδομές.

Ο εγχώριος ανταγωνισμός συρρίκνωσε το μερίδιο του ομίλου στην Κίνα, τη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου στον κόσμο. Ο Blume ανακοίνωσε «τη μεγαλύτερη προϊοντική εκστρατεία στην ιστορία μας» εκεί, σε μια προσπάθεια να ανακτήσει πελάτες.

«Μετά από τρία εντατικά χρόνια αναδιάρθρωσης εντός του ομίλου Volkswagen, βλέπουμε απτή πρόοδο», δήλωσε ο Blume. «Ταυτόχρονα, λειτουργούμε σε ένα θεμελιωδώς διαφορετικό περιβάλλον».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.