Ο Χάρης Δούκας παρουσίασε τις 12 δεσμεύσεις του συνδυασμού «Αθήνα Τώρα»

Your browser does not support the audio element.

Αποφάσισα να διεκδικήσω τον δήμο Αθηναίων, γιατί η Αθήνα είναι η πόλη που ζω, η πόλη που αγαπώ, που εργάζομαι και που νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει, είπε ο κ. Δούκας