Η ηθοποιός Lindsey Pearlman, 43 ετών, η οποία ήταν γνωστή για την συμμετοχή της σε τηλεοπτικές σειρές, συμπεριλαμβανομένων των Chicago Justice και Empire, βρέθηκε νεκρή στο αυτοκίνητό της στο Λος Άντζελες την Παρασκευή, πέντε ημέρες αφότου είχε δηλωθεί η εξαφάνισή της.

LAPD Missing persons unit is seeking the public assistance in locating Lindsey Erin Pearlman. Any information of Lindsey’s whereabouts, please contact the Missing Persons Unit during business hours at 213-996-1800. After business hours or weekends please contact 877-527-3247. pic.twitter.com/sXlD3oQGDP