⁠Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις γύρισαν πίσω δύο τάνκερ που επιχείρησαν να διασχίσουν το Στενο του Ορμούζ σήμερα, αφού εξέδωσαν προειδοποιήσεις, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επισημαίνοντας πως αυτό είναι αποτέλεσμα του συνεχιζόμενου αμερικανικού θαλάσσιου αποκλεισμού στο Ιράν.

Δύο δεξαμενόπλοια, που ταξίδευαν υπό σημαία Μποτσουάνα και Ανγκόλα αντίστοιχα, υποχρεώθηκαν να αλλάξουν πορεία, έπειτα από αυτό που αναφέρθηκε στην ανακοίνωση ως «μη εξουσιοδοτημένος διάπλους» από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

