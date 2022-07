Φωτιά σε τρία μέτωπα στη Σαλαμίνα- Μήνυμα για εκκένωση από την πολιτική προστασία Ελλάδα 18:11, 20.07.2022 facebook

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν επίγειες και ενάεριες δυνάμεις - Μεταβαίνουν από Πειραιά 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα