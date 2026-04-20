Στη Ρόδο ταξιδεύει σήμερα, Δευτέρα 20 Απριλίου στις 15.00, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα». Μαθαίνουμε για τη μεγαλύτερη επιχείρηση εκκένωσης στην Ελλάδα, γνωρίζουμε ένα ζωντανό παράδειγμα εθελοντισμού και προσφοράς και καταγράφουμε ένα έργο που θα δώσει πνοή στην αγορά του νησιού. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Δείτε το trailer:

Τον Ιούλιο του 2023, η Ρόδος βρέθηκε στο επίκεντρο μιας από τις πιο καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ετών. Για δέκα ολόκληρες ημέρες, η φωτιά έκαιγε ανεξέλεγκτα, καταστρέφοντας περισσότερα από 180.000 στρέμματα γης. Το νησί, γεμάτο τουρίστες στην καρδιά της καλοκαιρινής περιόδου, κλήθηκε να διαχειριστεί μια πρωτοφανή κρίση. Εκείνες τις ημέρες, έγινε η μεγαλύτερη επιχείρηση εκκένωσης που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα με 19.000 ανθρώπους -τουρίστες και κατοίκους- να απομακρύνονται με κάθε διαθέσιμο μέσο.

Ο Φιλανθρωπικός Σύλλογος Αγίας Σοφίας ιδρύθηκε το 2019 από την κυρία Σοφία, μια γυναίκα που μετέτρεψε τον προσωπικό της πόνο σε δύναμη προσφοράς. Η απώλεια του πεντάχρονου γιου της σε ατύχημα στάθηκε η αφορμή για να αφιερωθεί στον εθελοντισμό και τη στήριξη των ευάλωτων. Σήμερα, ο σύλλογος στηρίζει περίπου 250 ωφελούμενους, προσφέροντας βοήθεια σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Ωστόσο, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, καθώς εδώ και ενάμιση χρόνο λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, αδυνατώντας να πληρώσει τους λογαριασμούς.

Την ίδια στιγμή, στο κέντρο της πόλης της Ρόδου, ένα έργο που καθυστέρησε επί χρόνια αρχίζει επιτέλους να παίρνει μορφή. Η αποκατάσταση της Νέας Αγοράς, ενός ιστορικού και εμπορικού σημείου αναφοράς, ξεκίνησε μετά από μακρά περίοδο γραφειοκρατίας και εμποδίων. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την κατεδάφιση 52 καταστημάτων, σηματοδοτώντας την ουσιαστική εκκίνηση της αναβάθμισης. Παρότι η κατεδάφιση προκαλεί συγκίνηση και νοσταλγία για την απώλεια των παλιών χώρων, κυριαρχεί η ικανοποίηση ότι το έργο επιτέλους υλοποιείται. Ο στόχος είναι η Νέα Αγορά να επαναλειτουργήσει ως ένας σύγχρονος, λειτουργικός και ζωντανός χώρος, αντάξιος της ιστορίας και της σημασίας της για το νησί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.