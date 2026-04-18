Σε φάση τελικών αποφάσεων μπαίνει ο Ολυμπιακός ενόψει του μεγάλου ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, για τη 2η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να καταστρώνει το πλάνο της… αντεπίθεσης.

Ο Βάσκος τεχνικός φαίνεται να επιστρέφει στη «βάση» του, επιλέγοντας το 4-2-3-1 ως βασικό σχηματισμό, αναζητώντας ισορροπία αλλά και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο επιθετικό τρίτο. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η τακτική προσέγγιση, αλλά κυρίως τα πρόσωπα που θα υπηρετήσουν το πλάνο σε ένα παιχνίδι υψηλής έντασης.

Στο δεξί άκρο της άμυνας, όλα δείχνουν πως το δίδυμο Κοστίνια – Ροντινέι συγκεντρώνει σημαντικές πιθανότητες, με τον Βραζιλιάνο να έχει ρόλο πιο προωθημένο, εφόσον το απαιτήσουν οι συνθήκες του αγώνα. Στην αριστερή πλευρά, ο Ζέλσον Μαρτίνς διατηρεί προβάδισμα, με τον Ορτέγκα να συμπληρώνει την τετράδα της άμυνας.

Στον άξονα, η παρουσία του Έσε θεωρείται δεδομένη, με τον Μουζακίτη και τον Σιπιόνι να διεκδικούν θέση στο πλευρό του, σε μία μάχη που παραμένει ανοιχτή μέχρι την τελευταία προπόνηση. Ο Μεντιλίμπαρ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ένταση και την πίεση στον χώρο του κέντρου, στοιχεία που θεωρεί καθοριστικά για την εξέλιξη του ντέρμπι.

Στην επίθεση, ο Ελ Κααμπί αποτελεί την αιχμή του δόρατος, με τον Τσικίνιο να κινείται πιο πίσω, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο αλλαγών της τελευταίας στιγμής.

