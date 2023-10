Ζελένσκι: Κάνουμε «τα πάντα» για να λάβουμε νέα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας πριν τον χειμώνα Κόσμος 23:16, 04.10.2023 linkedin

Ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε επίσης να "πραγματοποιηθούν μόλις καταστεί δυνατό" οι εργασίες που απαιτούνται για να διασφαλιστεί η προστασία και η ανοικοδόμηση βασικών υποδομών των ουκρανικών πόλεων.