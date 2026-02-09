Η Γκιλέιν Μάξγουελ (Ghislaine Maxwell), η συνεργός του Τζέφρι Επστάιν η οποία εκτίει ποινή 20ετούς κάθειρξης, καταθέτει σήμερα κεκλεισμένων των θυρών ενώπιον επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων, αλλά έχει ήδη προειδοποιήσει ότι θα επικαλεσθεί το δικαίωμα στην σιωπή.

Η πολυαναμενόμενη ακρόαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη και η 64χρονη σήμερα Μάξγουελ - κόρη του διάσημου εκδότη Ρόμπερτ Μάξγουελ - θα απευθυνθεί στην επιτροπή του Κονγκρέσου από την φυλακή της, στο Τέξας.

Η κατάθεσή της συμπίπτει με την θύελλα που έχει ξεσπάσει στις τέσσερις γωνιές του πλανήτη, από την δημοσίευση στις 30 Ιανουαρίου των αρχείων Επστάιν, που εκθέτουν πλήθος δημοσίων προσώπων. Ωστόσο, οι περισσότερες των τριών εκατομμυρίων σελίδες εγγράφων που δόθηκαν στην δημοσιότητα δεν περιέχουν νέα στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε επιπλέον διώξεις.

Παρόλα αυτά, πολλοί φοβούνται το κύμα των αποκαλύψεων για τις παρελθούσες σχέσεις τους με τον χρηματιστή σεξουαλικό εγκληματία.

«Πολιτικό θέατρο», χωρίς ουσία η κατάθεσή της

Οι συνήγοροι της Μάξγουελ απαιτούσαν από το Κονγκρέσο, ποινική ασυλία σε αντάλλαγμα της κατάθεσής της.

Από την στιγμή που το Κονγκρέσο δεν χορήγησε αυτήν την ασυλία, οι συνήγοροι της Μάξγουελ προειδοποίησαν ότι θα επικαλεσθεί το δικαίωμά της στην σιωπή για να μην ενοχοποιήσει τον εαυτό της, δικαίωμα που εγγυάται η Πέμπτη Τροπολογία του αμερικανικού συντάγματος.

Κατά συνέπεια, η ακρόαση αυτή «δεν έχει άλλον στόχο παρά το απόλυτο πολιτικό θέατρο και την κατασπατάληση των χρημάτων των φορολογουμένων. Η επιτροπή δεν θα εξασφαλίσει κατάθεση, ούτε απαντήσεις ούτε νέα στοιχεία», έχουν προειδοποιήσει οι συνήγοροι της Γκίλεν Μάξγουελ.

Ο βουλευτής των Δημοκρατικών Ρο Χάνα δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του επιστολή που περιλαμβάνει επτά ερωτήσεις τις οποίες υπολογίζει να θέσει στην Γκίλεν Μάξγουελ, ακόμη και αν αρνηθεί να απαντήσει.

«Εχετε, εσείς ή ο κ. Επστιν, οργανώσει, διευκολύνει ή επιτρέψει στον πρόεδρο Τραμπ την πρόσβαση σε ανήλικες;», είναι η μία από τις ερωτήσεις. Αλλη ερώτηση αφορά σε εν δυνάμει συνεργούς του Επστιν. «Γιατί πιστεύετε ότι δεν έχουν διωχθεί;».

Ο βουλευτής θα ρωτήσει επίσης ποιες είναι «οι ξένες κυβερνήσεις ή υπηρεσίες Πληροφοριών, περιλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται με την Ρωσία και το Ισραήλ, με τις οποίες ο κ. Επστιν μοιράστηκε πληροφορίες ή για λογαριασμό ποιων ενεργούσε».

Η ανάκριση της Μάξγουελ από τον υφυπουργό Δικαιοσύνης

Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Τοντ Μπανς, πρώην δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ, είχε επισκεφθεί στα τέλη Ιουλίου, σε μία πολύ ασυνήθιστη κίνηση, την Γκίλεν Μάξγουελ στην Φλόριντα, όπου τότε εξέτιε την ποινή της, για να την ανακρίνει επί μιάμιση ημέρα.

Λίγο καιρό μετά, μεταφέρθηκε σε νέα χαλαρότερη φυλακή στο Τέξας, γεγονός που προκάλεσε αποτροπιασμό στα θύματα και τις οικογένειές τους.

Σύμφωνα με τα πρακτικά αυτής της συνομιλίας που δόθηκαν στην δημοσιότητα τον Αύγουστο, η Γκίλεν Μάξγουελ δηλώνει ότι δεν πιστεύει στο σενάριο της αυτοκτονίας του Τζέφρι Επστιν τον Αύγουστο 2019 στο κελί του σε φυλακή της Νέας Υόρκης, χωρίς να είναι σε θέση να κάνει υποθέσεις για την ταυτότητα του προσώπου που είναι υπεύθυνο για τον θάνατο του συνεργού και συντρόφου της.

Μερίδα των Αμερικανών και πρόσωπα της ριζοσπαστικής δεξιάς θεωρούν ότι ο χρηματιστής δολοφονήθηκε για να μην ενοχοποιήσει προσωπικότητες που είχαν επωφεληθεί από τις δραστηριότητές του.

Κατά την ίδια συνομιλία, η Γκίλεν Μάξγουελ δηλώνει ότι ο Επστιν δεν διατηρούσε «λίστα πελατών» και ότι «δεν έχει γνώση» για τυχόν εκβιασμούς σημαντικών προσωπικοτήτων.

Η ίδια επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων έχει καλέσει χωριστά για το τέλος του μήνα τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον και την σύζυγό του Χίλαρι, πρώην υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, για τις σχέσεις που διατηρούσε ο Μπιλ Κλίντον με τον Τζέφρι Επστιν.

Οι δύο ζήτησαν δημόσια ακρόαση λέγοντας ότι θέλουν να εμποδίσουν την εργαλειοποίηση των δηλώσεών τους από τους Ρεπουμπλικανούς.

