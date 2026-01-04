Υπό κράτηση στη Νέα Υόρκη ο Μαδούρο - Για «μεταβατική» διακυβέρνηση της Βενεζουέλας μιλά ο Τραμπ

Σε σωφρονιστικό κατάστημα στο Μπρούκλιν, όπου θα παραμείνει μέχρι να προσαχθεί στο δικαστήριο, έως το βράδυ της Δευτέρας, προκειμένου να δικαστεί με τις κατηγορίες περί «ναρκοτρομοκρατίας» και εισαγωγής κοκαΐνης στη χώρα μεταφέρθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής ο ανατραπείς πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος συνελήφθη εχθές Σαββάτο στο Καράκας, μαζί με τη σύζυγό του Σίλια Φλόρες, στο πλαίσιο επιχείρησης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Ο 63χρονος ηγέτης της Βενεζουέλας μεταφέρθηκε το Σάββατο στη στρατιωτική βάση Stewart Air της Εθνοφρουράς στη Νέα Υόρκη, όπου κατέβηκε από το αεροσκάφος φορώντας χειροπέδες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο Μανχάταν, όπου οδηγήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών (DEA), για να γίνει η επίσημη καταγραφή και διαδικασία προσαγωγής του.

Κατόπιν μεταφέρθηκε στο σωφρονιστικό κατάστημα στο Μπρούκλιν, όπου θα παραμείνει έως το βράδυ της Δευτέρας.

Η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, συνελήφθη επίσης κατά τη διάρκεια της ίδιας επιχείρησης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας σε συνέντευξη Τύπου την επιχείρηση σύλληψης του Μαδούρο, έκανε λόγο για μία από τις πιο εντυπωσιακές, αποτελεσματικές και ισχυρές επιδείξεις αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος και επιχειρησιακής ικανότητας.

Ξεκαθάρισε ότι το προεδρικό ζεύγος της Βενεζουέλας, θα δικαστεί σε αμερικανικό δικαστήριο και είναι αντιμέτωπο με βαρύτατες κατηγορίες.

Σύμφωνα με το πλήρες κατηγορητήριο που δημοσιεύθηκε από τις Αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο κατηγορείται για «ναρκοτρομοκρατική συνωμοσία».

Παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την επιχείρηση επιτυχή, η επόμενη μέρα για τη χώρα των περίπου 30 εκατομμυρίων κατοίκων παραμένει αβέβαιη. Σε συνέντευξη Τύπου στη Φλόριντα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ προτίθενται να «κυβερνήσουν» τη Βενεζουέλα «ώσπου να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μετάβαση ασφαλή, προσήκουσα και δίκαιη», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πώς θα υλοποιηθεί αυτό στην πράξη.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης πως αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρίες είναι έτοιμες να εισέλθουν στη Βενεζουέλα και να επενδύσουν για την αποκατάσταση της παραγωγής στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Στους δρόμους του Καράκας, πάντως, δεν υπήρχαν ενδείξεις αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας όρισε προσωρινή πρόεδρο, την αντιπρόεδρο της χώρας Ντέλσι Ροντρίγκεζ.

Νωρίτερα, η Ροντρίγκεζ, είχε δηλώσει ότι η Βενεζουέλα δεν θα γίνει ποτέ αποικία και ότι ο Μαδούρο είναι ο μοναδικός ηγέτης της χώρας.



