Βυθισμένοι στο σκοτάδι περίπου 130.000 κάτοικοι του Σαν Φρανσίσκο λόγω διακοπής ρεύματος

Περίπου 130.000 κάτοικοι του Σαν Φρανσίσκο βυθίστηκαν στο σκοτάδι χθες, Σάββατο, το βράδυ από βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, ανακοίνωσε η βασική εταιρεία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της πόλης αυτής στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

"Εργαζόμαστε με τις ομάδες αντιμετώπισης και τους δημοτικούς αξιωματούχους για μια βλάβη στο Σαν Φρανσίσκο που πλήττει περίπου 130.000 πελάτες", ανακοίνωσε σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X η Pacific Gas & Electric Company.

Οι δημοτικές αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, καθώς μερικοί φωτεινοί σηματοδότες δεν λειτουργούν και έχει διαταραχθεί το δίκτυο των δημόσιων μέσων μεταφοράς.

Nearly 125,000 San Francisco households and businesses lost power Saturday due to PG&E blackouts that brought a massive portion of the city to a halt — darkening businesses and homes, causing traffic jams and forcing BART trains to bypass at least two downtown stations. pic.twitter.com/Yiyazu0Ujz — San Francisco Chronicle (@sfchronicle) December 21, 2025

🚨🇺🇸 LARGEST BLACKOUT IN SAN FRANCISCO HISTORY SHUTS OFF GOLDEN GATE BRIDGE



The power cut out in the middle of a rainy day, just in time to ruin holiday plans and trap people on broken trains.



Public transit? Dead. Bay Area Rapid Transit stations shut down. Muni and the Central… pic.twitter.com/zR1FawRDX2 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 21, 2025

San Francisco power outage leaves 130,000 in the dark https://t.co/Ir8Vjxt57S pic.twitter.com/vLGSguIJY3 — New York Post (@nypost) December 21, 2025

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

