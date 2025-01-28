Στην Αλβανία το ιταλικό πλοίο με τους 49 αιτούντες άσυλο

Οι μετανάστες προέρχονται κυρίως από την Αίγυπτο, το Μπαγκλαντές, την Ακτή Ελεφαντοστού και την Γκάμπια. Παράλληλα, σύμφωνα με το ιταλικό υπουργείο Εσωτερικών, άλλοι πενήντα τρεις άνθρωποι δεν μεταφέρθηκαν τελικά στα δυο κλειστά κέντρα της Αλβανίας διότι αποφάσισαν να παραδώσουν στις αρχές τα διαβατήριά τους. Στο Γκιαντέρ και στο Σενγκίν, δηλαδή, οδηγούνται όσοι μετανάστες δεν δίνουν στοιχεία που να χρησιμεύουν για την ταυτοποίησή τους.



Η κυβέρνηση Μελόνι εκφράζει την ικανοποίησή της διότι κατά την άποψή της χάρη σε αυτή την εναλλακτική ή στον φόβο που προκαλούν οι κλειστές δομές της Αλβανίας, πρόκειται να αυξηθούν με αρκετά γρήγορους ρυθμούς, οι επαναπατρισμοί όσων δεν δικαιούνται παροχή ασύλου. Μένει να διαπιστωθεί όμως αν στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι δικαστές στη Ρώμη θα επικυρώσουν την προσωρινή κράτηση των αιτούντων άσυλο στα δυο αυτά κέντρα που δημιουργήθηκαν βάσει της συμφωνίας της Τζόρτζια Μελόνι με τον Έντι Ράμα.

Έως τώρα, η άποψη που υπερίσχυσε στην ιταλική δικαιοσύνη είναι ότι οι χώρες προέλευσης των ανθρώπων αυτών δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ασφαλείς, έστω και αν σε μια και μόνον περιοχή ή σε βάρος μιας κατηγορίας πολιτών, υφίστανται διωγμοί. Με απόφασή της πάντως, η κυβέρνηση της Ρώμης θέλησε να αφαιρέσει τη σχετική αρμοδιότητα από τους ειδικούς τομείς των δικαστηρίων που ασχολούνται με το μεταναστευτικό και το προσφυγικό και να αναθέσει την όλη διαδικασία, στα εφετεία, ελπίζοντας προφανώς σε μια «πιο φιλική στάση». Η νέα, καθοριστική ετυμηγορία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επί του όλου θέματος των ασφαλών χωρών προέλευσης, αναμένεται για τις 25 Φεβρουαρίου.Αίσθηση έχει προκαλέσει, τέλος, η είδηση που μετέδωσαν ιταλικά πρακτορεία, ότι το προσωπικό που συνεργαζόταν με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης αποχώρησε από το Σενγκίν και το Γκιαντέρ διότι στις αρχές του έτους έληξαν τα συμβόλαιά του. Κατά συνέπεια, στη φάση αυτή η πρώτη επαφή με τους αιτούντες άσυλο και η διαπίστωση, εάν ανήκουν σε κατηγορίες που χρήζουν ειδικής προστασίας, θα γίνεται από προσωπικό που έχει επιλεγεί από τις ιταλικές αρχές.

