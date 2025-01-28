Ρωσία: Αξιωματούχοι υπεξαίρεσαν περισότερα από 33 εκατ. δολάρια για την ενίσχυση των συνόρων του Κουρσκ

Ρώσοι εισαγγελείς επιδιώκουν να ανακτήσουν σχεδόν 33 εκατομμύρια δολάρια από κονδύλια που είχαν διατεθεί, όπως λένε, για την άμυνα της ρωσικής περιοχής Κουρσκ στη δυτική Ρωσία, στην οποία εισέβαλε πέρυσι η Ουκρανία, αλλά αντ' αυτού εκλάπησαν από διεφθαρμένους αξιωματούχους.

Τα ουκρανικά στρατεύματα εισέβαλαν από τα σύνορα σε μια αιφνιδιαστική επίθεση στις 6 Αυγούστου και κατέλαβαν μεγάλη έκταση του ρωσικού εδάφους, τμήμα του οποίου βρίσκεται ακόμη υπό τον έλεγχο τους, το οποίο συνιστά ένα πολύτιμο διαπραγματευτικό χαρτί για το Κίεβο σε τυχόν ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Μόσχα.

Αγωγή που κατατέθηκε από το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Ρωσίας απαιτεί από τον επικεφαλής της Περιφερειακής Εταιρείας Ανάπτυξης του Κουρσκ Βλαντίμιρ Λούκιν (φωτογραφία), τους αναπληρωτές του και ορισμένους επιχειρηματίες να επιστρέψουν περισσότερα από 3,2 δισεκατομμύρια ρούβλια (32,7 εκατομμύρια δολάρια) που φέρεται ότι υπεξαιρέθηκαν από τον περιφερειακό αμυντικό προϋπολογισμό, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Τα δύο χρόνια πριν από την επίθεση της Ουκρανίας, ο κυβερνήτης που ήταν τότε υπεύθυνος για το Κουρσκ είχε επανειλημμένα πει στους πολίτες ότι η Ρωσία είχε ενισχύσει τις οχυρώσεις της κατά μήκος των συνόρων της περιοχής με την Ουκρανία, μήκους 240 χιλιομέτρων.

«Αυτή τη στιγμή ο κίνδυνος ένοπλης εισβολής στην περιοχή του Κουρσκ από την Ουκρανία δεν είναι μεγάλος» διαβεβαίωνε τους κατοίκους τον Νοέμβριο του 2022 ο Ρομάν Σταροβόιτ. «Στο μεταξύ εργαζόμαστε συνεχώς για να ενισχύσουμε τις αμυντικές δυνατότητες της περιοχής».

Τον επόμενο μήνα, πόζαρε σε ένα χιονισμένο χωράφι δίπλα σε μια σειρά αντιαρματικών αμυντικών συστημάτων σε σχήμα πυραμίδας, γνωστών ως «δόντια του δράκου».

Αλλά το φθινόπωρο του 2023, το Εθνικό Κέντρο Αντίστασης της Ουκρανίας, που δημιουργήθηκε από τις ειδικές δυνάμεις, ανέφερε σε διαδικτυακή ανάρτηση ότι η αναγνώριση έδειξε ότι «σχεδόν όλα τα οχυρά έχουν εγκαταλειφθεί από προσωπικό και εξοπλισμό» κατά μήκος των συνόρων με το Κουρσκ. Η διαφθορά ήταν ένας παράγοντας, ανέφερε.

Βίντεο που δόθηκε στην δημοσιότητα από Ουκρανούς αλεξιπτωτιστές κατά τις πρώτες ημέρες της εισβολής του Αυγούστου έδειχνε φάλαγγες τεθωρακισμένων οχημάτων να εισέρχονται στο Κουρσκ μέσα από τις σειρές των δοντιών του δράκου.

Παράνομος πλουτισμός

Μεταξύ 2022 και 2023, περίπου 19,4 δισεκατομμύρια ρούβλια αντλήθηκαν από τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό της Ρωσίας για το Κουρσκ, σύμφωνα με το RIA, για την κατασκευή αμυντικών έργων όπως τάφροι και δόντια δράκου.

Σύμφωνα με την αγωγή, οι αξιωματούχοι διοχέτευσαν αντ' αυτού τα χρήματα αυτά σε συμβάσεις με περισσότερες από έξι εταιρείες που ελέγχονται από διάφορους επιχειρηματίες. Οι εταιρείες δημιούργησαν «την εντύπωση ότι εκτελούσαν εργασίες για την κατασκευή προστατευτικών κατασκευών και έθεσαν σε εφαρμογή ένα εικονικό σύστημα δαπανών», αναφέρει η ανακοίνωση.

Ο επικεφαλής του περιφερειακού ταμείου ανάπτυξης και δύο βουλευτές του «χρησιμοποίησαν την επίσημη θέση τους για προσωπικές επιδιώξεις… (και) για τον παράνομο πλουτισμό τους μέσω της παράνομης ιδιοποίησης κονδυλίων του προϋπολογισμού που διατέθηκαν για την προστασία και την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας έναντι εχθρικής εισβολής».

Και οι τρεις συνελήφθησαν και προφυλακίσθηκαν με τις κατηγορίες της διαφθοράς τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο, μετέδωσαν ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Αντιμετωπίζουν ποινές έως και 10ετούς φυλάκισης εάν κριθούν ένοχοι. Ένας από τους επιχειρηματίες που κατονομάζεται στην αγωγή, η εταιρεία του οποίου είχε αναλάβει κατασκευαστικές εργασίες στο Κουρσκ, προφυλακίσθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να βρει τους δικηγόρους των συλληφθέντων για να σχολιάσουν την υπόθεση.

«Όσοι παραβίασαν τον νόμο πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν θα υπάρξει καμία επιείκεια ή ανοχή γι αυτούς», δήλωσε ο εν ενεργεία κυβερνήτης της περιοχής Κουρσκ Αλεξάντερ Χισνστέιν, μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή Telegram

«Ειδικά όταν πρόκειται για ένα τόσο ζωτικό θέμα για όλους τους κατοίκους του Κουρσκ όπως η κατασκευή οχυρώσεων!»

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

