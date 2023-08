Χάος στα αεροδρόμια της Βρετανίας από βλάβη στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας Κόσμος 14:38, 28.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

11

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Χάος και καθυστερήσεις στα αεροδρόμια όλης της χώρας