Η βρετανική αστυνομία ανέφερε σήμερα Τετάρτη ότι επανεξετάζει την απόφαση να μην διεξάγει έρευνα για μια συγκέντρωση που διεξήχθη στο γραφείο του Μπόρις Τζόνσον στην Ντάουνινγκ Στριτ, κατά τη διάρκεια του λοκντάουν κατά της Covid-19, αφότου είδε το φως της δημοσιότητας μια νέα φωτογραφία από το πάρτι.

Η αστυνομία ερευνά ήδη 12 συγκεντρώσεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο και την κατοικία του Τζόνσον, αφότου μια εσωτερική έρευνα κατέδειξε ότι το προσωπικό του απολάμβανε πάρτι με αλκοόλ στην Ντάουνινγκ Στριτ, με τον Βρετανό ηγέτη να παρίσταται και ο ίδιος σε ορισμένα από αυτά.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του και δεσμεύτηκε να αλλάξει την όλη κουλτούρα. Ενώ εξέταζε τις καταγγελίες, η αστυνομία απέρριψε τέσσερις συγκεντρώσεις, μεταξύ αυτών μία με ένα χριστουγεννιάτικο κουίζ στις 15 Δεκεμβρίου.

Εντούτοις, η εφημερίδα Mirror δημοσίευσε σήμερα μια νέα φωτογραφία της εκδήλωσης, όπου διακρίνεται ο Τζόνσον να στέκεται δίπλα σε δύο μέλη του προσωπικού, ο ένας εκ των οποίων έχει περάσει γύρω από τον λαιμό του μια γιρλάντα, δίπλα σε ένα ανοικτό μπουκάλι σαμπάνιας.



Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου είπε ότι είχε προηγουμένως αξιολογήσει την εκδήλωση αυτή και είχε αποφασίσει ότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για μια ποινική έρευνα.

«Η εκτίμηση αυτή επανεξετάζεται τώρα», δήλωσε ένας εκπρόσωπος Τύπου.

Ο Μπόρις Τζόνσον βρίσκεται ήδη σε δύσκολη θέση πολιτικά στο κόμμα του λόγω του "partygate".



New Partygate image shows Boris Johnson and open bottle of bubbly at No 10 Xmas quizhttps://t.co/JARzd4MWsr pic.twitter.com/kNVgs6OVVE