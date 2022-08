Βρετανία: Έκρηξη βίας στο μουσικό φεστιβάλ του Ρέντινγκ- Έκαιγαν σκηνές και τρύπησαν κοπέλα με βελόνα

Έκρηξη βίας και ακραία σκηνικά έλαβαν χώρα στο διάσημο φεστιβάλ μουσικής του Ρέντινγκ στη Βρετανία.

Βίντεο που κοινοποιήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν σκηνές να πυρπολούνται το απόγευμα της Κυριακής κατά την τελευταία βραδιά του τριήμερου φεστιβάλ.

Ταυτόχρονα μαρτυρίες πολιτών που μετείχαν στο φεστιβάλ κάνουν λόγο για ρίψεις αντικειμένων και περιστατικά ξυλοδαρμών.

Το φεστιβάλ είναι ιδιαιτέρως δημοφιλές σε 16χρονους καθώς γίνεται το Σαββατοκύριακο μετά τη λήψη των αποτελεσμάτων GSCE.

This is next to my tent. Another 3 or 4 within 50 metres pic.twitter.com/AU9N1NXtPa