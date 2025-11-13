Βουλγαρία: Η Βουλή ανέτρεψε προεδρικό βέτο για την εξαγορά της Lukoil

Στη Βουλγαρία το κοινοβούλιο ανέτρεψε σήμερα προεδρικό βέτο σε νόμο που επιτρέπει στην κυβέρνηση να πάρει τον έλεγχο του διυλιστηρίου πετρελαίου της Lukoil και να το πουλήσει προκειμένου να προφυλάξει το περιουσιακό στοιχείο από τις επερχόμενες κυρώσεις των ΗΠΑ.

Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ και η Βρετανία επέβαλαν τον περασμένο μήνα κυρώσεις στη Lukoil και τη Rosneft, τις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρίες της Ρωσίας, κλιμακώνοντας την πίεση στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να τελειώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και απειλώντας τις επιχειρήσεις τους σε όλη την Ευρώπη.

Οι βουλευτές ενέκριναν τις αλλαγές την περασμένη εβδομάδα δίνοντας εξουσίες σε έναν διορισμένο από την κυβέρνηση εμπορικό διευθυντή να εποπτεύει τη συνεχιζόμενη λειτουργία του διυλιστηρίου της Lukoil στη Βουλγαρία μετά τις 21 Νοεμβρίου, όταν οι κυρώσεις των ΗΠΑ αναμένεται να τεθούν σε ισχύ, και να πουλήσει την εταιρία αν χρειαστεί. Ο πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ προέβαλε βέτο στον νόμο χθες, Τετάρτη, προειδοποιώντας ότι δεν παρέχει εγγυήσεις έναντι μελλοντικών οικονομικών απαιτήσεων εναντίον του κράτους.

Το κοινοβούλιο απέρριψε τις αντιρρήσεις του με 128 ψήφους έναντι 59 σήμερα, όπως μετέδωσε το βουλγαρικό πρακτορείο ειδήσεων BTA.

Οι κυρώσεις των ΗΠΑ έχουν προκαλέσει ανησυχίες σχετικά με τις χειμερινές προμήθειες καυσίμων στη Βουλγαρία, όπου η Lukoil διαχειρίζεται το διυλιστήριο στο Μπουργκάς, εκατοντάδες πρατήρια βενζίνης και εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων. Η Lukoil προσπαθεί να λάβει από την Ουάσινγκτον παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για τις κυρώσεις, που απαγορεύουν τις συναλλαγές με τη ρωσική εταιρία μετά τις 21 Νοεμβρίου, επιδιώκοντας περισσότερο χρόνο προκειμένου να σταματήσει σταδιακά δεσμεύσεις και να αναθεωρήσει προσφορές για τα περιουσιακά στοιχεία της σε όλο τον κόσμο, δήλωσαν χθες, Τετάρτη, τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Πριν από τη σημερινή εξέλιξη, ο Μπόικο Μπορίσοφ, ο πρώην πρωθυπουργός της Βουλγαρίας και ηγέτης του κόμματος GERB που ηγείται του κυβερνητικού συνασπισμού, εξέφρασε αισιοδοξία ότι η Βουλγαρία θα εξασφαλίσει παράταση ακόμη και την ερχόμενη εβδομάδα.

«Μαζί με την κυβέρνηση, εργαζόμαστε έτσι ώστε τόσο οι άνθρωποι στο διυλιστήριο να εργάζονται όσο και το ίδιο το διυλιστήριο να λειτουργεί καλά», δήλωσε ο Μπορίσοφ σύμφωνα με το BTA.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

